Accordo tra l’AELS e gli Stati del Mercosur: chi ne beneficia di più? 

L’Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui fa parte anche la Svizzera, si è avvicinata all'obiettivo di esportare prodotti a dazi zero in Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Chi approfitterà maggiormente del nuovo accordo di libero scambio che verrà presto firmato?

Patricia Islas

Patricia Islas

La politica economica dirompente del presidente statunitense Donald Trump sta rafforzando i legami al di fuori degli Stati Uniti. Un’ulteriore prova di questo sviluppo è l’accordo di libero scambio negoziato tra l’AELS e gli Stati del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

L’accordo assume una nuova urgenza alla luce dei dazi doganali imposti da Trump, afferma Luciana Ghiotto, professoressa associata di economia e politica internazionale presso l’Universidad Nacional de San Martín di Buenos Aires, in Argentina.

“Tuttavia, non è necessariamente un vantaggio per gli Stati del Mercosur. Vengono solo riposizionati come alternativa alla Cina nella competizione geopolitica dell’Occidente”, dice. L’accordo riprodurrà le asimmetrie esistenti tra l’area economica sudamericana e quella europea, sostiene Ghiotto.

Mentre gli Stati del Mercosur esportano prodotti agricoli, i Paesi dell’AELS (Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia) esportano prodotti a medio e alto valore aggiunto nei settori tecnologico e farmaceuticoCollegamento esterno.

L’AELS si protegge con i contingenti

Luciana Ghiotto avverte che gli Stati del Mercosur rischiano di subire conseguenze ben più gravi rispetto a quelli dell’AELS. I dazi all’importazione nell’area economica sudamericana sono attualmente compresi tra l’8% e il 12%, mentre l’AELS applica una media tra il 3% e il 5%.

Inoltre, l’AELS non abolirà semplicemente i dazi doganali sui prodotti agricoli, per i quali il Sudamerica ha un forte vantaggio competitivo. Saranno invece introdotti dei contingenti all’importazione per carne, caffè, etanolo e vino rosso, con un limite in Svizzera pari al 2% del consumo interno.

In contropartita, i Paesi del Mercosur ridurranno entro 15 anni i loro alti dazi sui prodotti industriali provenienti dall’AELS: prodotti farmaceutici (fino al 14%), macchinari (14-20%) e prodotti chimici (fino al 18%). È quanto emerge da un documentoCollegamento esterno reso pubblico dall’AELS.

Il Brasile assume la guida

Da parte degli Stati del Mercosur, i negoziati sono stati recentemente condotti dall’Argentina, che deteneva la presidenza semestrale. Ora è il turno del Brasile, che è incaricato di organizzare la firma dell’accordo nella seconda metà del 2025

In questo contesto, il presidente argentino Javier Milei ha minacciato di lasciare il blocco nel caso in cui la riduzione delle barriere commerciali dovesse fallire. Ha dichiarato: “Percorreremo la via della libertà – accompagnati o da soli.”

>> Ecco i motivi dell’avvicinamento tra l’AELS e gli Stati del Mercosur:

Tuttavia, ci sono comunque buone probabilità che l’accordo venga firmato. È quanto sostiene Aldo Centurión López, ricercatore presso il Centro per l’analisi e la diffusione dell’economia del Paraguay.

López ricorda che il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha espresso l’auspicio che l’accordo venga finalizzato prima del 2026. Lula è anche la persona che ha promosso con maggiore vigore l’integrazione sudamericana e nel 2024 ha sostenuto l’adesione a pieno titolo della Bolivia al Mercosur.

La Bolivia non ha partecipato ai negoziati sull’accordo di libero scambio con l’AELS, iniziati nel 2017. Il Paese andino ha ora tempo fino al 2028 per adeguare la sua legislazione, e in particolare il suo sistema doganale, a quello degli Stati del Mercosur e completare così il processo di adesione.

Un tassello nella lotta alla corruzione

López condivide l’opinione che si tratti di un accordo asimmetrico. Tuttavia, è convinto che offra numerosi vantaggi per il Sudamerica.

“Gli attori riconoscono l’importanza del processo d’integrazione e del multilateralismo. Questo può tradursi in una partecipazione più ampia non solo delle potenze economiche e della forza lavoro, ma anche di una cittadinanza più attiva – con la creazione d’istituzioni solide”.

López vede in questo un possibile strumento per combattere la corruzione. La Svizzera, dove la popolazione può valutare i pro e i contro e decidere sull’accordo attraverso un referendum, è un buon esempio di cittadinanza informata.

Un accordo che divide

Nonostante ciò, l’accordo di libero scambio è fonte di polarizzazione e non sempre il dibattito si basa su argomentazioni fattuali. “Logica e politica non vanno sempre di pari passo”, afferma Cédric Dupont, professore di relazioni internazionali presso il Geneva Graduate Institute.

“Ci sono argomentazioni fortemente esagerate sui possibili effetti negativi. In realtà, gli impatti di un accordo come quello tra i Paesi dell’AELS e le nazioni del Mercosur sono nel complesso piuttosto limitati”, sostiene. La regolamentazione nazionale è più rilevante. “Quello che fa il presidente Milei ha un impatto molto maggiore sulla povertà in Argentina rispetto a qualsiasi accordo commerciale”.

>> Maggiori informazioni nella nostra panoramica sugli accordi di libero scambio firmati dalla Svizzera:

Dal punto di vista dell’AELS, l’intesa con il Sudamerica non è fondamentalmente diversa da altri accordi di libero scambio negoziati di recente, come quelli con Indonesia, Filippine o Thailandia.

Dupont, inoltre, non prevede grandi cambiamenti nei flussi commerciali tra l’AELS e il Mercosur.

Una nuova consapevolezza di sé

Per gli Stati del Mercosur, l’accordo ha non solo effetti giuridici e pratici, ma anche un valore simbolico. L’esportazione di merci verso l’AELS migliora la reputazione delle aziende degli Stati del Mercosur, ha dichiarato ad AduananewsCollegamento esterno l’esperto argentino Lautaro M. Ramirez.

Il politologo uruguaiano Nicolás Albertoni lo riassume così in un’analisi su Diálogo PolíticoCollegamento esterno: “L’accordo non risolverà tutte le sfide del commercio estero del Mercosur. Ma è uno strumento per promuovere crescita, investimenti e occupazione. Inoltre, rafforza la volontà del blocco di svolgere un ruolo attivo sulla scena internazionale”.

Articolo a cura di Marc Leutenegger

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

