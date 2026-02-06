Cassis a Mosca: quale ruolo può svolgere l’OSCE nella guerra in Ucraina?

Incontro tra il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov e il consigliere federale Ignazio Cassis presso le Nazioni Unite a New York nel 2024. Russian Foreign Ministry Press Service /

Da gennaio la Svizzera, rappresentata dal consigliere federale Ignazio Cassis, detiene la presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). È in questa veste che Cassis intraprende il suo viaggio in Russia.

5 minuti

La visita di Cassis è un evento raro: dopo lo scoppio della guerra, quasi nessun membro di un Governo occidentale si è recato a Mosca.

Ma quanto è ancora adatta l’OSCE a mediare nella guerra in Ucraina? E come viene accolta l’operazione diplomatica di charme al Cremlino? Il corrispondente diplomatico della SRF, Fredy Gsteiger, e il corrispondente della SRF in Russia, Calum MacKenzie, forniscono delle risposte.

Come viene accolta a Mosca l’offensiva diplomatica di Cassis?

Mosca ribadisce la sua affermazione secondo cui l’OSCE è uno “strumento dell’Occidente”: la Russia ne è membro, ma definisce sempre «ingiuste» o «russofobe» le critiche dell’OSCE nei suoi confronti.

E poiché la Svizzera ha adottato le sanzioni dell’UE, il Cremlino sostiene da tempo che la Confederazione abbia “rinunciato alla sua neutralità” e “si sia sottomessa alla NATO”. La Russia potrebbe quindi adottare una linea dura.

L’OSCE è l’organizzazione giusta per mediare in questa guerra?

In parte sì, in parte no. Una fiducia minima è il presupposto fondamentale per poter parlare di pace. E la creazione di fiducia è un compito fondamentale dell’OSCE. Tuttavia, nel contesto attuale della guerra in Ucraina, per l’OSCE è estremamente difficile individuare il proprio ruolo e, più in generale, riuscire a svolgerne uno.

Al momento nessuno ripone più grandi speranze in questa organizzazione. Pertanto, ci sono pochissimi motivi per ritenere che possa svolgere un ruolo di mediazione della pace, indipendentemente dal fatto che sia o meno sotto presidenza svizzera.

Perché l’OSCE sta fallendo?

Sebbene tutti i 57 Paesi membri, compresi gli Stati Uniti e la Russia, si riuniscano ogni settimana a Vienna, non c’è più un vero dialogo. Ogni parte esprime la propria posizione senza ascoltare l’altra. La Russia ostacola inoltre tutte le decisioni.

I Paesi occidentali, dal canto loro, evitano il dialogo con la Russia. La situazione nell’OSCE è in gran parte bloccata. L’OSCE non dispone di mezzi di pressione per spingere alla pace. Tali mezzi sarebbero piuttosto appannaggio di attori come gli Stati Uniti o la Cina.

In che condizioni versa l’OSCE nel complesso?

L’organizzazione versa in condizioni miserabili. La sua reputazione è compromessa. È indebolita finanziariamente e paralizzata su molte questioni importanti. È anche scomparsa in gran parte dal dibattito pubblico.

L’idea alla base dell’OSCE è di preservare e far rispettare un ordine di pace europeo. Secondo la visione occidentale, con la nascita dell’organizzazione si intendeva inoltre preparare il terreno per favorire il passaggio degli Stati membri dell’OSCE a forme di democrazia liberale. Questa idea oggi non è più largamente condivisa.

Quanto è insolita la visita di un rappresentante di un Governo occidentale a Mosca?

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, non è quasi più successo. Occasionalmente ci sono conversazioni telefoniche tra i capi di Stato e di Governo occidentali e Vladimir Putin. Singoli leader in controtendenza visitano la Russia, come il primo ministro ungherese Viktor Orban o il primo ministro slovacco Robert Fico.

Ma è proprio l’obiettivo che si sono prefissati la Svizzera e il ministro degli esteri Ignazio Cassis quello di parlare con tutte le parti o almeno di cercare di riavviare il dialogo. E questo richiede almeno il tentativo di comunicare sia con Kiev che con Mosca.

Perché questa visita è politicamente delicata per Ignazio Cassis?

Cassis non può mediare in modo neutrale tra Ucraina e Russia. La Russia ha infatti violato il diritto internazionale e si oppone a tutti i principi fondamentali dell’OSCE.

Cassis deve quindi prendere chiaramente posizione su chi ha ragione e chi ha torto. Ciò non esclude però la possibilità di far riprendere almeno le discussioni. È quello che si è prefissata di fare la Svizzera.

Incontro tra il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky e Ignazio Cassis all’inizio della settimana a Kiev. Ukrainian Presidential Press Office

Quali saranno i temi centrali della visita di Cassis a Mosca?

La guerra in Ucraina sarà il tema principale. Ma Cassis ha le mani legate. Le richieste russe sono inaccettabili per l’OSCE: solo di recente il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha chiesto che l’organizzazione adottasse la linea russa rispetto alla guerra, smettendo di criticare Mosca e denunciando invece il “regime nazista di Kiev”.

Il dialogo è fondamentalmente una cosa positiva, ma a quanto pare la Russia non intende dialogare finché non avrà raggiunto il suo obiettivo bellico, ovvero la sottomissione dell’Ucraina. Su questa base, la Svizzera e l’OSCE non dovrebbero essere disposte a discutere. Sarà molto difficile trovare un accordo.

Traduzione con il supporto dell’IA/sibr

