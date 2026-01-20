Corso di davosiano per principianti
La Svizzera ha quattro lingue ufficiali, ma frequentatrici e frequentatori regolari del Forum economico mondiale (WEF) di Davos ne padroneggiano una quinta: si tratta di una forma di inglese [che in questa nostra traduzione dell'articolo del Financial Times tenteremo di riportare in italiano, ndt] ricca di potenzialità, ambizione e occasionali perle di saggezza.
Anche se questo dialetto di Davos può sembrare, di primo acchito, più duro all’orecchio dello svizzero-tedesco, può diventare estremamente naturale, se si fa abbastanza pratica e ci si auto-illude.
Abbiamo quindi il piacere di fornirvi la seguente guida, che vi permetterà di muovere i primi passi nel dialogo interculturale e di evitare incomprensioni imbarazzanti.
|Davosiano
|Italiano
|La necessità di una piattaforma imparziale per il dialogo non è mai stata così grande.
|Troveremo sempre una scusa per organizzare Davos.
|Davos è nel cuore dell’Europa.
|Davos è in mezzo al nulla.
|Il tema di quest’anno è “Uno spirito di dialogo”.
|Gli idioti sono al comando, quindi dobbiamo parlare con loro.
|È fantastico essere qui!
|Ho appena passato due ore in un minibus e sono scivolato sul marciapiede.
|È la tua prima volta a Davos?
|Sei troppo poco importante perché io ti parli?
|Il nostro entusiasmo per la transizione energetica non significa che rifiutiamo le tecnologie comprovate.
|La mia azienda intende investire miliardi nel petrolio venezuelano.
|Il presidente Trump ha delineato una visione innovativa per le relazioni dell’America con le economie in rapida crescita.
|Il presidente ha tenuto un discorso sconclusionato in cui sembrava confondere il Camerun con la Cambogia.
|L’Umanità è appena entrata in una nuova era di possibilità.
|È gennaio.
|Davos è il posto perfetto per allontanarsi un momento dalla routine quotidiana.
|Ho appena annunciato licenziamenti di massa e ho dovuto fuggire dall’ufficio.
|Ho sentito che la tua sessione è andata bene!
|Non ho guardato la tua sessione.
|Questo è il primo forum da quando il nostro fondatore Klaus Schwab si è ritirato.
|Ci siamo finalmente liberati di lui.
|Ho l’impressione che i leader siano pronti a distribuire su larga scala i benefici di questa rinnovata fase.
|Lavoro per McKinsey.
|Vado al pranzo sulla leadership dell’IA.
|Ho fame e sono disposto a tutto per del cibo.
|Stiamo davvero entrando nell’era del mini-lateralismo.
|Una volta all’anno, il mio team di comunicazione mi fa usare queste parole.
|Questo è il momento dell’India
|Vorrei dei clienti indiani.
|A differenza di quanto annunciato, il presidente ci raggiungerà in collegamento video.
|Era preoccupato di venir rapito dalle forze speciali statunitensi.
|Sei su LinkedIn?
|Voglio parlare con qualcun altro ora.
|Non si tratta di meno regolamentazione, ma di una regolamentazione più intelligente.
|Si tratta di meno regolamentazione.
|Quello che rende Davos preziosa è la sua gente.
|Non ci sono minerali qui. Davvero, Mr. Trump, non abbiamo niente.
|Mi scusi, ho un incontro in programma con il mio responsabile della strategia.
|Vado a fare un pisolino pomeridiano, che altrimenti all’aperitivo rischio di svenire.
|Ecco le mie tre previsioni per il 2026.
|Le prossime frasi che usciranno dalla mia bocca saranno banali oppure sbagliate.
|Mi sono imbattuto in punti di vista così stimolanti!
|Sono appena stato a sciare.
|Andrai al party di Matthew Freud?
|Ho bisogno di qualcuno che mi faccia imbucare al party di Matthew Freud.
La conoscenza del dialetto di Davos non va presa alla leggera. È uno strumento potente, il cui utilizzo porterà inevitabilmente a migliaia di richieste su LinkedIn, inviti a sessioni di meditazione per il networking e opportunità di investire nelle prime app di incontri al mondo basate sulla blockchain e pronte a integrare la tecnologia quantistica.
Che il davosiano sia abbastanza potente da garantire l’approvazione delle spese legate a Davos sulla tua carta di credito aziendale – be’, questo è un altro paio di maniche.
Copyright The Financial Times Limited 2025
Traduzione: Zeno Zoccatelli
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.