Corso di davosiano per principianti

La Svizzera ha quattro lingue ufficiali, ma frequentatrici e frequentatori regolari del Forum economico mondiale (WEF) di Davos ne padroneggiano una quinta: si tratta di una forma di inglese [che in questa nostra traduzione dell'articolo del Financial Times tenteremo di riportare in italiano, ndt] ricca di potenzialità, ambizione e occasionali perle di saggezza.

Anche se questo dialetto di Davos può sembrare, di primo acchito, più duro all’orecchio dello svizzero-tedesco, può diventare estremamente naturale, se si fa abbastanza pratica e ci si auto-illude.

Abbiamo quindi il piacere di fornirvi la seguente guida, che vi permetterà di muovere i primi passi nel dialogo interculturale e di evitare incomprensioni imbarazzanti.

Davosiano Italiano La necessità di una piattaforma imparziale per il dialogo non è mai stata così grande. Troveremo sempre una scusa per organizzare Davos. Davos è nel cuore dell’Europa. Davos è in mezzo al nulla. Il tema di quest’anno è “Uno spirito di dialogo”. Gli idioti sono al comando, quindi dobbiamo parlare con loro. È fantastico essere qui! Ho appena passato due ore in un minibus e sono scivolato sul marciapiede. È la tua prima volta a Davos? Sei troppo poco importante perché io ti parli? Il nostro entusiasmo per la transizione energetica non significa che rifiutiamo le tecnologie comprovate. La mia azienda intende investire miliardi nel petrolio venezuelano. Il presidente Trump ha delineato una visione innovativa per le relazioni dell’America con le economie in rapida crescita. Il presidente ha tenuto un discorso sconclusionato in cui sembrava confondere il Camerun con la Cambogia. L’Umanità è appena entrata in una nuova era di possibilità. È gennaio. Davos è il posto perfetto per allontanarsi un momento dalla routine quotidiana. Ho appena annunciato licenziamenti di massa e ho dovuto fuggire dall’ufficio. Ho sentito che la tua sessione è andata bene! Non ho guardato la tua sessione. Questo è il primo forum da quando il nostro fondatore Klaus Schwab si è ritirato. Ci siamo finalmente liberati di lui. Ho l’impressione che i leader siano pronti a distribuire su larga scala i benefici di questa rinnovata fase. Lavoro per McKinsey. Vado al pranzo sulla leadership dell’IA. Ho fame e sono disposto a tutto per del cibo. Stiamo davvero entrando nell’era del mini-lateralismo. Una volta all’anno, il mio team di comunicazione mi fa usare queste parole. Questo è il momento dell’India Vorrei dei clienti indiani. A differenza di quanto annunciato, il presidente ci raggiungerà in collegamento video. Era preoccupato di venir rapito dalle forze speciali statunitensi. Sei su LinkedIn? Voglio parlare con qualcun altro ora. Non si tratta di meno regolamentazione, ma di una regolamentazione più intelligente. Si tratta di meno regolamentazione. Quello che rende Davos preziosa è la sua gente. Non ci sono minerali qui. Davvero, Mr. Trump, non abbiamo niente. Mi scusi, ho un incontro in programma con il mio responsabile della strategia. Vado a fare un pisolino pomeridiano, che altrimenti all’aperitivo rischio di svenire. Ecco le mie tre previsioni per il 2026. Le prossime frasi che usciranno dalla mia bocca saranno banali oppure sbagliate. Mi sono imbattuto in punti di vista così stimolanti! Sono appena stato a sciare. Andrai al party di Matthew Freud? Ho bisogno di qualcuno che mi faccia imbucare al party di Matthew Freud.

La conoscenza del dialetto di Davos non va presa alla leggera. È uno strumento potente, il cui utilizzo porterà inevitabilmente a migliaia di richieste su LinkedIn, inviti a sessioni di meditazione per il networking e opportunità di investire nelle prime app di incontri al mondo basate sulla blockchain e pronte a integrare la tecnologia quantistica.

Che il davosiano sia abbastanza potente da garantire l’approvazione delle spese legate a Davos sulla tua carta di credito aziendale – be’, questo è un altro paio di maniche.

Traduzione: Zeno Zoccatelli





