Dalla Svizzera al Cile: resti indigeni restituiti in Patagonia
Il Cantone di Basilea Città restituisce due scheletri e un teschio al Cile. Il presidente del Governo Conradin Cramer ha ricevuto in municipio una delegazione della comunità indigena Kawésqar e ha discusso con Swissinfo del lavoro pionieristico del suo Cantone.
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Le spoglie di tre indigeni erano conservate da oltre un secolo nel Museo di storia naturale di Basilea. Grazie alla ricerca sulla provenienza, alla collaborazione internazionale e al coinvolgimento della comunità, sono state riconsegnate il 10 settembre 2026.
Basilea Città trasferirà i resti a Punta Arenas in ottobre, d’intesa con le comunità indigene. Lì, i loro discendenti decideranno quale sarà l’adeguata ultima dimora.
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Scheletri nei depositi dei musei: la Svizzera fa i conti con la sua ombra coloniale
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Un museo di Basilea Città restituisce al Cile i resti di tre indigeni. Nei musei svizzeri sono conservati almeno 4’000 resti umani risalenti all’epoca coloniale.
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