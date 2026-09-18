Dalla Svizzera al Cile: resti indigeni restituiti in Patagonia

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Il Cantone di Basilea Città restituisce due scheletri e un teschio al Cile. Il presidente del Governo Conradin Cramer ha ricevuto in municipio una delegazione della comunità indigena Kawésqar e ha discusso con Swissinfo del lavoro pionieristico del suo Cantone.

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Patricia Islas

Dirigo il team di lingua spagnola di SWI swissinfo.ch, che si occupa di garantire la qualità delle nostre pubblicazioni e di renderle comprensibili a persone ispanofone provenienti da oltre 20 Paesi. Faccio anche parte di un team di giornalisti specializzati in affari esteri. Spiegare l'attualità e le relazioni con la Svizzera è una parte essenziale del mio compito. Giornalista senior con oltre 30 anni di esperienza nel giornalismo d'inchiesta, nelle trasmissioni, nella produzione di contenuti multimediali e nella distribuzione sui social media. Altre lingue: 2 Deutsch de Von der Schweiz nach Chile: Indigene Gebeine nach Patagonien zurückgegeben Di più Von der Schweiz nach Chile: Indigene Gebeine nach Patagonien zurückgegeben

Español es Suiza restituye a Chile restos ancestrales kawésqar originale Di più Suiza restituye a Chile restos ancestrales kawésqar

Le spoglie di tre indigeni erano conservate da oltre un secolo nel Museo di storia naturale di Basilea. Grazie alla ricerca sulla provenienza, alla collaborazione internazionale e al coinvolgimento della comunità, sono state riconsegnate il 10 settembre 2026.

Basilea Città trasferirà i resti a Punta Arenas in ottobre, d’intesa con le comunità indigene. Lì, i loro discendenti decideranno quale sarà l’adeguata ultima dimora.

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A cura di Marc Leutenegger

Tradotto dal tedesco e verificato da mrj