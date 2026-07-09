Dopo il cessate il fuoco, la sopravvivenza continua a definire la vita a Gaza

Un gruppo di palestinesi ispeziona le macerie di un edificio distrutto da un attacco aereo israeliano a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, 7 giugno 2026. AP Photo / Abdel Kareem Hana

Nove mesi dopo il cessate il fuoco a Gaza, la pace resta una prospettiva ancora lontana. Le code per il cibo, le autocisterne dell’acqua e le tende lacerate continuano a caratterizzare la vita quotidiana. Una giornata trascorsa nei campi per persone sfollate di Al-Mawasi e Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, offre uno spaccato di questa realtà.

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10 minuti

È una mattina di metà giugno. Lascio il campo in cui vivo per raggiungere altri campi dove hanno trovato rifugio amici e parenti. Voglio vedere come stanno, ma cerco anche di rispondere a una domanda che mi tormenta da mesi: se gli aiuti umanitari stanno entrando nella Striscia di Gaza, perché la vita quotidiana continua a essere così difficile?

La mia prima tappa è la visita al mio amico Ahmed, che non vedo da settimane. Come tantissime altre persone a Gaza, lui e la sua famiglia vivono in una tenda di fortuna. Sua madre mi dice che Ahmed è andato alla takiya, una mensa comunitaria, indicandomi la direzione. Mi bastano pochi minuti per raggiungere una piazza vicina, affollata da decine di persone con pentole vuote in mano.

Ahmed mi riconosce da lontano. Mi racconta che la sua famiglia dipende ancora in larga misura dai pasti caldi distribuiti dalla takiya. Tuttavia, la mensa comunitaria non riesce a fornire abbastanza pasti per soddisfare i bisogni di tutte le persone che vivono nel campo. Così Ahmed, che in passato studiava letteratura inglese all’Università Al-Azhar, oggi si ritrova a fare la fila per il cibo insieme a centinaia di altre persone.

Alcune ragazze palestinesi sfollate mentre aspettano fuori da una mensa comunitaria, ad Al-Mawasi, Khan Younis, nel sud di Gaza. Ahd-Al-Shawish

Quando inizia la distribuzione, la folla si riversa in avanti. Alcuni riescono a riempire i propri piatti di riso; altri restano a mani vuote e tornano alle loro tende in silenzio e con delusione. Per un attimo provo una forte frustrazione. È il tipo di scena che mi aspettavo sarebbe scomparsa dopo il cessate il fuoco, e invece continua a ripetersi ogni giorno.

Chiedo a uno degli operatori della takiya perché alcune persone continuino a non riuscire a ottenere un pasto, nonostante gli aiuti umanitari entrino a Gaza.

“Il problema non è soltanto la disponibilità di cibo, ma anche l’irregolarità delle consegne”, risponde. “Quando le forniture subiscono ritardi o quando le autorità israeliane limitano o rallentano l’ingresso delle merci, il numero dei pasti e le loro porzioni vengono ridotti.”

Ogni spedizione di aiuti alimentari deve attraversare una lunga catena di procedure e restrizioni imposte dalle autorità israeliane nei punti di passaggio. Ogni ritardo si riflette rapidamente nelle mense da cui dipendono quotidianamente migliaia di persone.

“Ci sono giorni in cui sappiamo già in anticipo che non riusciremo a sfamare tutti”, afferma l’operatore della mensa.

Alla ricerca di acqua, medicinali e riparo

L’entità dei bisogni è immensa. Secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, circa 1,6 milioni di persone a Gaza – la maggioranza della popolazione – dipendono dall’assistenza alimentare.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari segnala una continua diminuzione della capacità di fornire pasti caldi nella Striscia. Si osservano anche una riduzione del numero di mense operative e persistenti difficoltà nella consegna regolare delle forniture. L’organizzazione umanitaria Save the Children avverte che l’80% dei bambini e delle bambine di Gaza deve affrontare livelli di fame catastrofici.

La dipendenza della popolazione di Gaza dagli aiuti va ben oltre il cibo.

Più tardi nella giornata, faccio visita a un altro amico, Yousef, il cui sogno è diventare ingegnere. Mentre parliamo, il suono insistente del clacson di un’autocisterna dell’acqua riecheggia nel campo. Senza esitazione, interrompe la conversazione.

“Torno tra un attimo” mi dice. “Devo riempire le taniche prima che l’acqua finisca.”

Lo seguo. Nel giro di pochi minuti, decine di persone si sono radunate attorno al camion, stringendo taniche e contenitori di plastica. La fretta con cui le famiglie cercano di riempire i recipienti tradisce il timore che la scorta si esaurisca.

A Khan Younis, nel sud di Gaza, la gente fa la fila per rifornirsi d’acqua. A causa delle gravi limitazioni nell’approvvigionamento idrico, le famiglie trascorrono spesso ore in attesa del proprio turno per riempire le taniche destinate al fabbisogno quotidiano. Ahd-Al-Shawish

Chiedo a uno degli addetti alla distribuzione dell’acqua se scene come questa siano comuni. “Sì, succede ogni giorno”, risponde. “Israele ha distrutto circa il 90% delle infrastrutture durante la guerra e le riparazioni procedono ancora lentamente a causa delle restrizioni israeliane e degli ostacoli agli sforzi di ricostruzione. Di conseguenza, oltre l’80% delle persone sfollate dipende dalle autobotti per l’approvvigionamento idrico.”

L’acqua non è essenziale soltanto per bere. Senza una quantità sufficiente, le famiglie non possono cucinare, lavare i vestiti, lavarsi o mantenere condizioni igieniche minime. Negli ultimi mesiCollegamento esterno, il personale sanitario e umanitario ha registrato un aumento delle malattie legate all’acqua e alle condizioni ambientali, dovuto al sovraffollamento, al deterioramento delle reti fognarie e alla mancanza di prodotti per l’igiene.

“Non riusciamo a trovare nemmeno medicinali di base o semplici medicazioni”

La mia tappa successiva è un piccolo dispensario medico di uno dei campi per persone sfollate. Lì incontro il mio amico Khalil, 26 anni, aspirante barbiere, costretto ad abbandonare la formazione per prendersi cura del padre, ferito in un attacco israeliano durante il cessate il fuoco. I due sono qui per cambiare le medicazioni della ferita alla gamba del padre.

All’interno, la sala d’attesa è piena di pazienti, mentre il personale sanitario, già allo stremo, fatica a far fronte alla domanda. Chiedo a uno degli operatori sanitari di cosa abbiano maggiormente bisogno le persone in questo periodo. “Medicinali”, risponde senza esitazione.

Spiega inoltre che i farmaci spesso sono disponibili solo per brevi periodi, prima che le scorte si esauriscano nuovamente, costringendo i e le pazienti a cercarli da una struttura all’altra. Altre persone necessitano di cure specialistiche fuori da Gaza, ma aspettano da anni l’autorizzazione a viaggiare. Anche quando il trattamento è disponibile altrove, l’accesso non è affatto garantito.

“Siamo un dispensario medico, eppure per la maggior parte del tempo non riusciamo a trovare nemmeno medicinali di base o semplici medicazioni”, afferma il mio interlocutore. “Uno dei nostri pazienti aspetta da ore perché non siamo ancora riusciti a reperire il materiale necessario per curare la sua ferita.”

La sua testimonianza riflette una crisi più ampia. L’Organizzazione mondiale della sanità afferma che il sistema sanitario di Gaza è in rapido declino. Negli ospedali mancano medicinali e attrezzature. Le carenze sono il risultato delle restrizioni imposte dalle autorità israeliane all’ingresso delle merci, oltre che dei ripetuti attacchi contro le strutture sanitarie. Il personale medico e infermieristico continua a lavorare sotto un’enorme pressione, affrontando spesso le stesse difficoltà dei pazienti.

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Due anni con la famiglia in una tenda

La vulnerabilità collettiva della popolazione di Gaza è forse più evidente nelle condizioni degli alloggi.

La mia ultima tappa è la visita a Yasser, che da oltre due anni vive con la moglie e i due figli in una tenda. Quando arrivo, sta cercando di ricucire una parte strappata del tetto usando vecchi pezzi di stoffa logori. Gli chiedo quante volte abbia riparato la tenda. “Ho smesso di contarle”, risponde con un sorriso amaro.

Indicando diverse parti del tetto e delle pareti, aggiunge: “Ogni parte è stata riparata più di una volta”.

Yasser racconta che la sua famiglia sperava che il cosiddetto cessate il fuoco avrebbe portato quantità maggiori di materiali per gli alloggi e segnato l’inizio della ricostruzione. Ma per loro nulla è cambiato. Sono ancora bloccati nella stessa tenda, nello stesso campo, dove ormai hanno trovato dimora anche roditori e insetti.

“Questa tenda non ci protegge né dal caldo estivo né dagli insetti”, dice Yasser. “Per questo passiamo ore in riva al mare, proprio come migliaia di altre famiglie sfollate.”

Palestinesi sulla spiaggia di Al-Mawasi, nel sud di Gaza, cercano di sfuggire per un po’ al caldo estivo e alle dure condizioni di vita nei vicini campi profughi. Ahd-Al-Shawish

Alla fine del mio percorso, capisco che queste non sono storie isolate, ma frammenti di una realtà condivisa. A Ginevra, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie discutono delle modalità di distribuzione degli aiuti, elaborando piani basati sull’idea che l’accesso umanitario a Gaza debba essere stabile e continuo. Ma questa premessa si scontra con la realtà sul terreno.

Le restrizioni israeliane ai valichi, il mutare delle condizioni di sicurezza e le infrastrutture distrutte durante la guerra continuano a plasmare la vita quotidiana. Qui a Gaza, gli aiuti si misurano in un pasto ottenuto dopo ore di attesa, in una cisterna d’acqua che arriva in un campo affollato, in un medicinale trovato dopo una lunga ricerca o in una tenda che resiste un giorno in più.

Nove mesi dopo il cessate il fuoco a Gaza, mi ritrovo con una domanda diversa. Non mi chiedo più se gli aiuti entrino o meno nella Striscia, ma se riescano a raggiungere le persone in modo stabile e sufficiente per permettere a chi ne dipende di sopravvivere.

A cura di Dominique Soguel

Tradotto dal tedesco e verificato da lj

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