Ex funzionario dei servizi segreti svizzeri colpito dalle nuove sanzioni UE contro la Russia

Jacques Baud è colonnello in pensione dell'esercito svizzero ed ex analista strategico specializzato in intelligence e antiterrorismo. Grégory Yetchmeniza / Keystone

L'UE ha sanzionato l'ex colonnello svizzero Jacques Baud per aver promosso sui media russi narrazioni cospirative e false affermazioni sulla guerra in Ucraina. Sanzioni che Baud ha deciso di contestare.

Elena Servettaz

Un ex ufficiale dell’esercito svizzero figura nella nuova listaCollegamento esterno di società e individui legati alla Russia sanzionati dell’Unione Europea (UE).

L’elenco pubblicato il 15 dicembre include Jacques Baud, 70 anni, colonnello in pensione ed ex analista strategico specializzato in intelligence e antiterrorismo.

La Gazzetta ufficiale dell’UE afferma che Baud ha agito “come portavoce della propaganda filorussa e fautore di teorie cospirative”.

Di conseguenza, Baud non potrà viaggiare all’interno dei Paesi dell’UE e i suoi beni nella zona euro saranno congelati.

Tra le persone prese di mira dall’UE ci sono cinque esperti associati al Valdai Club, un forum internazionale e un think tank con sede in Russia a cui il presidente Vladimir Putin interviene annualmente. Grigory Sysoyev / Sputnik / AFP

In totale l’UE ha imposto nuove sanzioni a 12 persone e due entità per manipolazione delle informazioni e attacchi informatici. Nel mirino ci sono analisti e influencer legati alle reti pro-Cremlino che hanno promosso la propaganda filorussa. Tra questi figurano cinque esperti associati al Valdai ClubCollegamento esterno, un forum internazionale e think tank con sede in Russia dove il presidente Vladimir Putin interviene annualmente.

La Svizzera seguirà l’UE?

Finora la Svizzera ha seguito la linea dell’UE per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia, che si applicano a oltre 2’600 persone ed entità. La Svizzera, tuttavia, non adotta le misure dell’UE che riguardano le cosiddette “attività destabilizzanti” e quindi non applicherà sanzioni a Baud.

In risposta alle domande di Swissinfo, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha dichiarato di essere a conoscenza della presenza di un cittadino svizzero nella lista delle sanzioni dell’UE.

“La Svizzera ha aderito alle sanzioni dell’UE legate alla guerra della Russia contro l’Ucraina, ma non ha adottato il regime di sanzioni dell’UE sulle minacce ibride della Russia, le azioni non militari – tra cui la disinformazione e la propaganda, i cyberattacchi, l’interferenza elettorale – promulgato nell’ottobre 2024”, ha dichiarato la SECO nella sua risposta via e-mail. “Di conseguenza, la Svizzera non sta attualmente prendendo in considerazione la possibilità di adottare le ultime liste”.

Non è chiaro se Baud sia residente in Svizzera. Secondo il sito web del media svizzero 24 heures, Baud vive a Bruxelles e il suo attuale editore principale, Max MiloCollegamento esterno, è francese. In linea di principio, le sanzioni vieterebbero a Baud di ricevere royalties all’interno dell’UE.

Ilya Shumanov, socio dirigente di TriTrace Investigations ed ex capo di Transparency International Russia, afferma che Baud è residente in Svizzera secondo le fonti aperte che ha visto. Ciò renderebbe difficile il monitoraggio dei suoi spostamenti dalla Svizzera ai Paesi limitrofi dell’UE. La Svizzera non controlla sistematicamente i suoi confini con Francia, Italia e Germania.

“Tali confini sono un ‘punto cieco’ quando si tratta di monitorare i movimenti di persone che sono sulle liste di sanzioni dell’UE ma non su quelle della Svizzera”, ha detto Shumanov.

Dal 1983 al 1990, Baud ha lavorato per il Servizio di intelligence strategica svizzero, monitorando le forze militari in Europa orientale e in altre regioni durante l’epoca della Guerra fredda, quando l’Europa era divisa tra Est e Ovest.

Le sue analisi sugli affari correnti sono sempre state controverse. È noto per aver dichiarato che le accuse contro Osama bin Laden, la mente degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2011 negli Stati Uniti, erano basate su “speculazioni”.

Una rapida ricerca online effettuata da Swissinfo ha rilevato che Baud è presente in numerosi programmi televisivi e radiofonici dei media statali russi, dove viene presentato come uno specialista della Russia e un esperto del “conflitto in Ucraina”.

È presente anche in podcast video pubblicati negli Stati Uniti e in Europa e appare regolarmente sul canale YouTube “Dialogue Works”, noto per le interviste e i video analitici che spesso criticano le politiche occidentali e presentano oratori allineati con le narrazioni filorusse o anti-NATO.

In onda, Baud utilizza regolarmente la stessa terminologia delle autorità ufficiali russe. Ad esempio, afferma che la Russia non ha violato gli accordi di Minsk.

Questi accordi sono stati firmati nel 2014 e hanno cercato di porre fine alla guerra in Ucraina orientale tra i gruppi separatisti armati russiCollegamento esterno e l’UcrainaCollegamento esterno.

La Russia sostiene di non aver violato gli accordi, cosa che l’Ucraina nega, sostenendo che la Russia non ha attuato il cessate il fuoco, compreso il ritiro delle armi pesanti nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

Baud compare anche sul sito web del think thank “Centre Français de Recherche sur le Renseignement” o CF2R (Centro francese di ricerca sull’intelligence). Dietro a questo nome si nasconde un gruppo di esperti focalizzati sulla Russia, che a volte compaiono nei media e spesso assumono posizioni filorusse. Spesso invitati a parlare in televisione e alla radio, i membri del CF2R tendono a promuovere una narrazione unilaterale sulla Russia.

In un recente video su YouTube, Baud ha affermato che “nessuno alla Casa Bianca si preoccupa dell’Ucraina” e che “la Russia svolgerà il compito di smilitarizzare l’Ucraina, il che garantirà la futura sicurezza della Federazione Russa”.

Pochi giorni prima della pubblicazione della nuova lista di sanzioni, Baud ha dichiarato su un canale YouTube che “l’Europa non ha ancora capito che il conflitto ucraino finirà alle condizioni della Russia”.

“È di fondamentale importanza per la Russia avere voci alternative che giustificano le azioni del Cremlino”, afferma Shumanov. “Queste persone spesso ricevono compensi per le loro apparizioni sui media”.

Contattato dal media svizzero La Tribune de Genève prima della decisione dell’UE, Baud ha affermato di non essere a conoscenza delle sanzioni e di non aver ricevuto alcun avviso.

La SECO ha dichiarato a Swissinfo che le decisioni dell’UE in materia di sanzioni sono prese all’interno di un “quadro di diritto” e che le persone interessate hanno il diritto di impugnarle per vie legali. Le autorità svizzere generalmente prendono atto di tali decisioni.

Ricorso

Martedì 23 dicembre Jacques Baud ha comunicato che contesterà all’Unione europea le sanzioni che gli sono state inflitte nel quadro del conflitto in Ucraina.

I suoi avvocati si rivolgeranno direttamente al Consiglio dell’UE. Baud ha inoltre precisato che vorrebbe anche depositare ricorso presso la Corte di giustizia dell’UE.

A cura di Virginie Mangin/ac

Tradotto con il supporto dell’IA/sibr

