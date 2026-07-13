La Russia amplia la sua caccia agli esiliati, un gruppo svizzero nel mirino

Il presidente russo Vladimir Putin presiede una riunione in videoconferenza al Cremlino di Mosca, martedì 2 giugno 2026. Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Keystone

Il Governo del presidente Vladimir Putin rafforza il suo arsenale giuridico per perseguire le persone considerate ostili al Cremlino anche oltre i propri confini. Ultimo bersaglio: un’organizzazione con sede in Svizzera.

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La Russia sta perseguendo organizzazioni benefiche, mezzi di informazione e persone in esilio all’estero come mai prima d’ora.

Il numero di soggetti presi di mira dal Cremlino è aumentato vertiginosamente ogni anno a partire dall’invasione dell’Ucraina del 2022, e quest’anno è già sulla buona strada per raggiungere livelli record.

Tra gli esempi più recenti c’è “Future Russia – Svizzera”, una comunità con sede a Ginevra che promuove la democrazia e i diritti umani, che il 12 aprile il Governo del presidente Vladimir Putin ha indicato come cosiddetta “organizzazione indesiderabile”.

Tale designazione vieta di fatto l’attività del gruppo in Russia ed espone chi sostiene, dona e partecipa a procedimenti penali.

Il gruppo è il sesto con legami svizzeri ad essere stato preso di mira nel 2026, mentre la Russia accelera il ricorso a questa misura a livello globale. Tra quelli degli anni passati figurano organizzazioni benefiche come il WWF, con il suo logo del panda famoso in tutto il mondo, e la fondazione educativa senza scopo di lucro International Baccalaureate.

Le oppositrici e gli oppositori sottolineano che mentre la Russia mette al bando organizzazioni apparentemente innocue come queste, consolida i legami con Hamas, Hezbollah e i talebani, che solo un anno fa sono stati rimossi dall’elenco nazionale dei gruppi considerati terroristici.

“È uno dei modi in cui le autorità rendono più difficile la vita e il lavoro alle attiviste e agli attivisti, nonché alle giornaliste e ai giornalisti che hanno lasciato la Russia, e anche un modo per recidere i loro legami con chi rimane all’interno del Paese”, dichiara a Swissinfo Tikhon Dzyadko, caporedattore del canale televisivo indipendente di attualità TV Rain, che nel 2022 è fuggito dalla Russia nei Paesi Bassi.

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Multe e procedimenti penali

Qualsiasi collaborazione con un gruppo designato come organizzazione indesiderabile può comportare multe e procedimenti penali in Russia. Il Paese sostiene che la legge punta a proteggere la sicurezza nazionale e la Costituzione, ma avvocati e altri esperti sostengono che la sua formulazione vaga consente alle autorità di prendere di mira quasi qualsiasi forma di attività civica, educativa o politica.

La normativa, firmata da Putin nel 2015, un anno dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, è stata inizialmente applicata con moderazione. Il numero di gruppi di tutti i Paesi aggiunti alla lista delle organizzazioni indesiderate non ha superato i quattro all’anno fino al 2020. È stato solo dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, due anni dopo, che le cifre sono aumentate in modo quasi esponenziale.

Nel 2024, 67 organizzazioni, per lo più occidentali, sono state inserite nell’elenco, numero salito a 101 lo scorso anno. Nei primi tre mesi e mezzo del 2026 ne sono state aggiunte altre 55 circa.

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“La legge può essere utilizzata in modo selettivo ogni volta che le autorità decidono di prendere di mira un particolare individuo o gruppo”, afferma un avvocato russo che ha preferito rimanere anonimo per motivi di sicurezza. “In pratica, il modo più sicuro per evitare un procedimento penale è quello di non pubblicare, promuovere, pubblicizzare o sostenere pubblicamente le organizzazioni designate come indesiderabili”.

Tikhon Dzyadko, caporedattore del canale russo indipendente TV Rain (canale televisivo Dozhd). Gints Ivuskans / Keystone

Ad oggi, il registro comprende più di 350 organizzazioni, tra cui testate giornalistiche indipendenti, università, think tank, nonché gruppi per i diritti umani e gruppi di persone esiliate.

Segni di sorveglianza durante gli eventi

Future Russia – Svizzera è la dodicesima organizzazione della nazione alpina ad essere inserita nel registro, un dato influenzato dal numero di gruppi internazionali con sede nella Confederazione.

“Questo è il primo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato russo dell’esistenza e delle attività della nostra comunità”, afferma a Swissinfo il rappresentante di Future Russia Oleg Mikhailov, sottolineando precedenti segnali di sorveglianza. “In occasione di alcuni dei nostri eventi, persone sconosciute ai partecipanti apparivano con discrezione, filmavano i raduni e poi se ne andavano subito appena qualcuno tentava di avviare una conversazione con loro”.

Evento della comunità “Future Russia” a sostegno della pace in Ucraina, dei diritti umani e delle libertà democratiche in Russia. Future Russia – Switzerland

Future Russia ha organizzato raccolte fondi e manifestazioni nel corso dell’ultimo anno, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, e probabilmente anche delle autorità russe, dice.

Il gruppo ha condotto una campagna contro la visita a Ginevra di Valentina Matviyenko, presidente della Camera alta dell’Assemblea federale russa, in occasione di una conferenza internazionale. I membri della delegazione sono soggetti a sanzioni da parte dell’Unione Europea e della Svizzera.

“Il nostro lavoro consiste nel sostenere i prigionieri politici russi; aiutare i rifugiati russi e altre persone che né l’ambasciata russa né, a volte, le autorità locali sono disposte ad assistere; sostenere l’Ucraina; dare voce ai russi democratici e pacifisti che vivono in Svizzera”, spiega Mikhailov.

Ai membri è stato sconsigliato di andare in Russia

Da quando è stata presa di mira, l’organizzazione con sede in Svizzera ha sconsigliato ai propri membri, sostenitori e partner di andare in Russia. “Sebbene non svolgiamo alcuna attività sul territorio russo, le autorità potrebbero utilizzare il semplice fatto di collaborare con noi come pretesto per perseguire penalmente le persone in Russia”, afferma Mikhailov.

La posta in gioco è alta. La gestione di un’organizzazione indesiderabile è punibile con una pena detentiva fino a sei anni.

Galina Timchenko riceve il Premio Gwen Ifill in occasione della cerimonia dei Premi internazionali per la libertà di stampa del CPJ 2022, tenutasi a New York. Dimitrios Kambouris / AFP

Dzyadko di TV Rain e Galina Timchenko, editrice della testata giornalistica indipendente Meduza, sono stati entrambi oggetto di procedimenti penali simili. Timchenko è stata condannata in contumacia a cinque anni di reclusione per presunto coinvolgimento nelle attività di una “organizzazione indesiderabile”, mentre Dzyadko è stato condannato in contumacia a otto anni di reclusione con l’accusa di diffondere “notizie false” sull’esercito russo e di violare la legislazione russa sugli “agenti stranieri”. Attualmente figura nella lista degli individui ricercati in Russia.

Grigory MelkonyantsCollegamento esterno, uno dei leader del movimento di monitoraggio elettorale GolosCollegamento esterno, sta attualmente scontando una pena detentiva di cinque anni a seguito di un procedimento penale avviato dalle autorità di Mosca. Golos, fondato nel 2000, ha denunciato frodi e irregolarità nelle elezioni russe.

“Le accuse sono motivate politicamente e si basano su fondamenti giuridicamente discutibili, tra cui prove travisate e il mancato rispetto dei diritti dell’imputato”, ha affermato la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nella Federazione Russa Mariana Katzarova.

La decisione di designare un’organizzazione come indesiderabile spetta alla Procura Generale. Diverse organizzazioni hanno impugnato queste decisioni dinanzi ai tribunali nazionali, ma nessuna ha avuto successo, riferisce l’avvocato russo a Swissinfo.

Rischi di viaggio per chi è legato a organizzazioni “indesiderabili” Le persone che sono state etichettate da Mosca come membri di una “organizzazione indesiderabile” rischiano di essere espulse da determinati Paesi, o addirittura estradate in Russia al momento dell’attraversamento delle frontiere, il che rende pericoloso viaggiare in molti luoghi. La Russia spesso fa un uso improprio delle cosiddette “red notices” relative a persone ricercate, gestite dall’organizzazione internazionale di cooperazione di polizia Interpol, per perseguitare i dissidenti. Ma il Paese dispone anche di una propria banca dati delle persone che vuole prendere di mira. “Una volta avviato un procedimento penale, le autorità possono inserire una persona in una lista di ricercati a livello internazionale, richiedere l’estradizione in base ad accordi bilaterali e così via”, afferma l’avvocata e difensora dei diritti umani Anastasia Burakova, fondatrice di KovchegCollegamento esterno, la più grande rete di sostegno per i russi vittime di persecuzione. “Tutte le conseguenze legali all’estero partono da un procedimento penale”. In Russia, un tribunale ha condannato Burakova a una pena complessiva di otto anni e due mesi in una colonia penale a regime ordinario. Poiché vive all’estero, la sentenza è stata emessa in contumacia. La lista dei ricercati russa è separata da quella dell’Interpol e opera attraverso la Comunità degli Stati IndipendentiCollegamento esterno, un gruppo di ex membri dell’Unione Sovietica. “Una persona può essere inserita nell’elenco senza nemmeno saperlo e poi volare in un posto come il Kazakistan, e basta”, dice Burakova. “Le autorità non sono tenute a notificare a nessuno l’apertura di un procedimento penale”. La Svizzera è tra le giurisdizioni più sicure, poiché i tribunali esaminano attentamente le richieste di estradizione russe, mentre anche i tribunali britannici le respingono regolarmente in quanto motivate da ragioni politiche, secondo gli avvocati intervistati da Swissinfo. La maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea è generalmente considerata sicura per gli esiliati politici, anche se gli avvocati hanno descritto Cipro e l’Ungheria come meno prevedibili. Anche Israele, Argentina e Montenegro sono considerati relativamente sicuri. Gli avvocati hanno sconsigliato di recarsi negli Emirati Arabi Uniti, in tutti i paesi della CSI, in Serbia, Thailandia e Indonesia. La Turchia e il Messico sono considerati imprevedibili, mentre la Georgia è diventata più rischiosa negli ultimi anni. In molti Paesi “l’espulsione è molto più facile e veloce dell’estradizione”, rileva un avvocato. Anastasia Burakova avverte che l’attività sui social media può comportare rischi aggiuntivi. “Le persone devono praticare l’igiene dell’informazione”, dice. “Niente post sui propri spostamenti o sui piani di viaggio. Il mondo sta diventando più piccolo, ma questa è la realtà in cui viviamo”.

“Opera per la distruzione della Russia”

Dopo aver esaurito tutte le vie legali in Russia, alcuni hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani (CEDU). Sebbene la Russia fosse già stata espulsa dal Consiglio d’Europa quando la CEDU ha pubblicato la propria sentenza, la Corte ha mantenuto la giurisdizione poiché i ricorsi erano stati presentati in precedenza.

La CEDU ha riscontrato che la Russia aveva violato diversi articoli Collegamento esternodella Convenzione europea dei diritti umani, comprese le disposizioni relative alla libertà di associazione.

“Per noi non fa assolutamente alcuna differenza chi abbia fondato all’estero un’organizzazione che mina il nostro Paese e opera per la distruzione della Russia”, ha affermato Vasily Piskarev, presidente della commissione parlamentare della Duma di Stato russa per la lotta alla corruzione e la sicurezza. “Se a nostro avviso le sue attività minacciano la nostra sicurezza o le nostre capacità di difesa, può anche essere dichiarata indesiderabile”.

Più di una dozzina di testate giornalistiche in lingua russa in esilio figurano ora nell’elenco.

Secondo Alexander Polivanov di OVD-InfoCollegamento esterno, un progetto di informazione per i diritti umani in Russia, anche la semplice condivisione di un link o la ripubblicazione di un logo può essere considerata partecipazione.

Il Parlamento ha inoltre approvato un disegno di legge, che entrerà in vigore a settembre, che consente ai tribunali di sequestrare i beni di persone che hanno lasciato il Paese per far rispettare le multe inflitte a seguito di dichiarazioni pubbliche ritenute contrarie agli interessi dello Stato.

Tuttavia, Dzyadko di TV Rain non si aspetta che un maggiore ricorso all’etichetta “indesiderabile” danneggi in modo significativo la comunità della diaspora. Con procedimenti penali già avviati nei suoi confronti, afferma che ulteriori provvedimenti amministrativi avrebbero un effetto limitato.

“Complica il lavoro all’interno della Russia e ci taglia fuori dalle donazioni provenienti dalla Russia – dice – ma abbiamo imparato a gestire queste restrizioni”.

A cura di Tony Barrett/vm/ds

Traduzione di Marco Todarello

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