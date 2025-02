La Svizzera ha migliorato la sua immagine all’estero nel 2024

La Svizzera è percepita come la terra delle montagne. Nella foto, l'iconica cima del Cervino. Keystone / Urs Flüeler

L'anno scorso la reputazione internazionale della Svizzera è migliorata. Ciò è dovuto in parte a un evento che è stato anche molto criticato: la conferenza di pace per l'Ucraina sul Bürgenstock.

Nel 2024, la Svizzera ha registrato un notevole miglioramento della sua immagine all’estero. Questa tendenza va controcorrente rispetto al 2022 e al 2023, quando il Paese è stato relativamente spesso criticato sui media a livello internazionale, soprattutto in relazione alla sua posizione nel conflitto in Ucraina e al crollo della grande banca Credit Suisse.

Nel 2024, la stampa mondiale non ha solo parlato meno della Confederazione, ma anche in modo meno critico. Un sondaggio condotto su 11’000 persone in 18 Paesi ha inoltre mostrato un quadro complessivamente positivo. “Il 2024 è stato un anno positivo per la percezione del nostro Paese”, riassume Presenza Svizzera nell’analisi annualeCollegamento esterno. Presenza Svizzera è una sorta di dipartimento di relazioni pubbliche del Ministero degli esteri elvetico ed è responsabile dell’immagine della Confederazione all’estero.

Il maggior riscontro mediatico è stato generato dalla conferenza sulla pace in Ucraina, la cosiddetta Conferenza di Bürgenstock, di cui i media stranieri hanno parlato in modo prevalentemente positivo o comunque fattuale. A ciò fa eccezione la stampa russa, che ha cercato di bollare l’incontro come un fallimento in anticipo, in parte a causa della mancata partecipazione della Russia stessa.

Relazioni Svizzera-UE in secondo piano

Le relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) sono state trattate meno intensamente dai media stranieri, anche se la fine dei negoziati nel 2024 ha suscitato una certa eco a livello nazionale – si tratta probabilmente della decisione di politica estera più importante per i prossimi anni o addirittura decenni.

Inoltre, singoli eventi come la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul clima e la vittoria di Nemo all’Eurovision Song Contest (ESC) hanno attirato l’attenzione della stampa e dei social media. È probabile che ciò si ripeta quest’anno nel caso dell’ESC, che si terrà in Svizzera nel 2025.

L’indagine mostra anche che l’immagine di un Paese rimane solitamente abbastanza stabile tra la popolazione generale: il 70% delle persone intervistate ha dichiarato che la loro percezione della Svizzera non è cambiata negli ultimi due anni.

L’analisi mette anche in luce che la percezione della Confederazione nei Paesi vicini è spesso più differenziata e critica rispetto a quelli più lontani, dove la Svizzera è più fortemente associata a stereotipi e luoghi comuni come le montagne e il cioccolato piuttosto che alla neutralità e alle banche.

In sintesi: l’immagine della Confederazione rimane complessivamente molto positiva e migliora quanto più si è lontani.

Cosa ne pensate? Come vedete la Svizzera e come viene percepita nel vostro Paese di residenza? Attendiamo i vostri contributi al nostro dibattito:

