La Svizzera ordina il blocco dei possibili beni di Maduro

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro in una foto del 2023. Keystone/EPA/Miguel Gutierrez

Il Consiglio federale ha deciso di congelare eventuali valori patrimoniali di Nicolás Maduro in Svizzera. Mentre l’intervento statunitense in Venezuela solleva interrogativi sulla sua legittimità, un’analista locale afferma che si è forse trattato dell’unico modo per procedere a una transizione democratica nel Paese sudamericano.

La Svizzera ha reagito rapidamente: dopo che il 3 gennaio 2026 il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato a Caracas dalle forze di intervento statunitensi e portato negli USA, Berna ha subito invitato alla de-escalation, alla moderazione e al rispetto del diritto internazionale. Ha ricordato il divieto di ricorrere alla forza e il principio del rispetto dell’integrità territoriale.

Dopo queste critiche moderate nei confronti di Washington, il Consiglio federale ha deciso lunedì di congelare a titolo cautelativo e con effetto immediato i presunti beni di Nicolás Maduro e di altre persone a lui legate in Svizzera, per evitare un deflusso di capitali.

Berna sottolinea che nessun membro dell’attuale Governo venezuelano è interessato da questa misura, che avviene conformemente alla legge federale sul blocco e la restituzione di beni acquisiti illecitamente da persone politicamente esposte all’estero (LVP).

La legalità della destituzione non conta

In un comunicatoCollegamento esterno, il Consiglio federale spiega che i motivi della perdita di potere di Nicolás Maduro non sono determinanti per ordinare il blocco ai sensi della legge. Ciò significa che non è rilevante se la destituzione di Maduro sia avvenuta in modo legale o in violazione del diritto internazionale.

“Il diritto internazionale è universale, altrimenti è privo di significato.” Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa

Determinante è che la perdita di potere si sia verificata e che ora esista la possibilità che lo Stato d’origine avvii una procedura di assistenza giudiziaria riguardo a valori patrimoniali di provenienza illecita.

Il blocco apre la strada a tali procedure. Se in successivi procedimenti giudiziari sarà accertato che i fondi hanno origine illecita, la Svizzera si adopererà affinché vengano restituiti alla popolazione venezuelana, ha dichiarato il Governo svizzero. L’ordinanza è valida fino a nuovo avviso per un periodo di quattro anni.

Multilateralismo sotto pressione

Il congelamento dei conti è una misura preventiva e, secondo il Governo, indipendente dal ruolo della Svizzera nell’ambito della sua politica estera. Questa si concentra sugli sforzi per la pace, la difesa del diritto internazionale e i buoni uffici, offerti più volte a tutte le parti coinvolte nel caso del Venezuela.

Inoltre, la Svizzera, come membro attivo di organizzazioni multilaterali, s’impegna a garantire coerenza nell’applicazione delle norme internazionali, in particolare nel suo attuale ruolo di presidenza dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la più grande organizzazione regionale di sicurezza al mondo, alla quale appartengono anche gli Stati Uniti.

L’operazione militare condotta dagli USA la mattina del 3 gennaio, durante la quale il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie sono stati arrestati, ha lasciato molte domande aperte. Secondo vari esperti ed esperte, la posizione di Washington, come quella di Mosca, complica il lavoro di istituzioni multilaterali come l’OSCE.

>> La politica estera della Svizzera ha portato il Paese a esercitare mandati di potenza protettrice nel corso della storia:

Risveglio dell’imperialismo

Molti osservatori, anche dalla Svizzera, hanno messo in dubbio fin dall’inizio la legittimità dell’azione militare statunitense. Da Ginevra, António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, si è detto “profondamente preoccupato” e ha avvertito che l’azione degli Stati Uniti potrebbe creare un pericoloso precedente, poiché le regole del diritto internazionale non sono state rispettate.

La Carta delle Nazioni Unite, firmata nell’ottobre 1945 con lo scopo di prevenire un altro conflitto delle dimensioni della Seconda guerra mondiale, afferma all’articolo 2.4: “I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.

Cosa significhi una violazione del diritto internazionale non è più necessario spiegarlo dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Ma attori come Russia e Stati Uniti si sottraggono sistematicamente alle sanzioni giudiziarie, non riconoscendo l’autorità della Corte penale internazionale (CPI), l’unica istanza permanente per perseguire il crimine di aggressione mediante forza militare.

Un nuovo ordine mondiale?

Quando una potenza come gli USA agisce al di fuori del quadro giuridico internazionale, si crea un pericoloso precedente. “Il diritto internazionale è universale, altrimenti è privo di significato”, ha dichiaratoCollegamento esterno pubblicamente Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa.

“In Venezuela prevaleva la convinzione che Maduro non se ne sarebbe andato senza l’uso della forza.” Margarita López Maya, storica e analista politica

Il rappresentante europeo di origine svizzera ha avvertito: “Le notizie dal Venezuela testimoniano un’epoca di grande incertezza per il popolo venezuelano e per la stabilità e la sicurezza internazionale”. Berset ha sottolineato che “questa situazione non si riduce a una scelta tra condanna e sostegno. Indica un cambiamento più profondo in un ordine mondiale emergente, in cui la violenza diventa normalità e il diritto viene strumentalizzato”.

Berset ha ribadito che la transizione in Venezuela deve avvenire in modo pacifico, democratico e rispettoso della volontà del popolo venezuelano. Il Consiglio d’Europa, ha ricordato, sa sulla base della sua esperienza in Ucraina “quanto il diritto internazionale diventi fragile quando l’uso della forza diventa la norma”.

“Navighiamo senza guida”

Anche in Venezuela l’intervento statunitense è percepito in modo ambivalente. Da Caracas, la storica e analista politica Margarita López Maya afferma a Swissinfo che l’operazione del presidente Donald Trump può sembrare irresponsabile dall’esterno.

“Ma dal mio punto di vista, in Venezuela prevaleva la convinzione che Maduro non se ne sarebbe andato senza l’uso della forza. E che era impossibile che la popolazione, nel degrado, nella frammentazione e nella totale repressione che ha vissuto, potesse avviare da sola i passi necessari per una transizione”, afferma.

Politicamente, questo intervento potrebbe essere stato l’unica via d’uscita, secondo López Maya. “Non siamo felici, ma sollevati che Maduro sia stato arrestato”.

L’esperta sottolinea che la strategia di Washington si è concentrata sul presentare Maduro come capo di un cartello della droga per rimuoverlo dal potere. Gli altri membri del Governo sono rimasti al loro posto. Attualmente, dice, il Venezuela “naviga senza guida”.

A cura di Marc Leutenegger

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

