La Svizzera vuole finanziare la ricostruzione dell’Ucraina a spese dell’aiuto allo sviluppo

Macerie a Kiev dopo un bombardamento russo. Keystone

Il Governo svizzero vuole finanziare la ricostruzione dell'Ucraina con 5 miliardi di franchi. Questo a scapito degli aiuti economici ad altre regioni. Le organizzazioni umanitarie parlano di un taglio netto alla già consolidata cooperazione allo sviluppo.

Quanti soldi utilizzerà la Svizzera per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina? E soprattutto, da dove proverrà questo denaro? Due domande che sono state oggetto di accesi dibattiti negli ultimi mesi.

Il 10 aprile, il Consiglio federale ha preso la decisione tanto attesa: la Svizzera fornirà 5 miliardi di franchi nei prossimi 12 anni al Paese devastato dalla guerra.

I primi 1,5 miliardi saranno finanziati interamente dal budget per lo sviluppo, in conformità con la Strategia di cooperazione internazionaleCollegamento esterno (CI) 2025-2028. Si tratta di poco meno di 400 milioni di franchi all’anno.

Più fondi per l’Ucraina che per l’intera Africa subsahariana

Ciò significa che l’Ucraina riceverà più fondi di tutti i programmi bilaterali di cooperazione allo sviluppo dell’Africa subsahariana messi insieme. Poiché il budget complessivo non sarà aumentato, sarà necessario risparmiare su altri Paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo.

Secondo il Governo elvetico, per gli altri 3,5 miliardi – da erogare a partire dal 2029 – saranno esaminati “altri canali di finanziamento” oltre alla cooperazione internazionale.

Nel 2023, la Confederazione non ha raggiunto ancora una volta l’obiettivo concordato a livello internazionale di contribuire all’aiuto allo sviluppo con almeno lo 0,7% del prodotto interno lordo (PIL).

La Svizzera raggiunge lo 0,43% del PIL se non s’includono i costi dell’asilo. La maggior parte di essi che possono essere riconosciuti come aiuto pubblico allo sviluppo riguardano l’accoglienza delle persone rifugiate ucraine. Si tratta comunque di un aumento solo leggero della spesa.

Nell’attuale confronto tra i Paesi dell’OCSECollegamento esterno (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in termini di spesa per la cooperazione internazionale, la Confederazione si trova ancora al decimo posto su un totale di 31 Stati membri. L’aumento complessivo dei fondi versati in questo ambito nella maggior parte degli altri Paesi è dovuto anch’esso all’accoglienza di rifugiati e rifugiate.

Helvetas: “I tagli sono sbagliati”

Le organizzazioni umanitarie sono indignate per il fatto che la ricostruzione dell’Ucraina sarà interamente coperta dal bilancio della CI per i primi quattro anni. “Questo taglio è sbagliato e pericoloso”, afferma Melchior Lengsfeld, direttore generale dell’organizzazione per lo sviluppo Helvetas.

Il Consiglio federale non ha ancora comunicato con esattezza dove saranno effettuati i tagli. Tuttavia, l’amministratore delegato di Helvetas è certo che un numero significativamente inferiore di persone nell’Africa subsahariana o in Medio Oriente potrà essere aiutato in termini, ad esempio, di accesso all’acqua potabile o all’istruzione.

Lengsfeld interpreta il finanziamento previsto come un’appropriazione indebita dei fondi per lo sviluppo. Dopotutto, il bilancio non dovrebbe essere destinato a finanziare la ricostruzione di un Paese europeo.

“Consideriamo importante il generoso sostegno alla ricostruzione dell’Ucraina. Tuttavia, questo non deve avvenire a spese dei Paesi più poveri”, afferma.

Lengsfeld traccia un collegamento con la migrazione: “Se la cooperazione allo sviluppo a favore dei Paesi del cosiddetto Sud globale viene ridotta in questo modo, un numero maggiore di persone rischia di perdere le proprie prospettive a livello locale, il che potrebbe avere un impatto anche sui movimenti migratori internazionali”.

I successi dell’aiuto allo sviluppo

La cooperazione allo sviluppo ha contribuito a molti successi negli ultimi decenni. Dal 1990, la povertà estrema nel mondo è scesa dal 30% a meno del 10%, la malnutrizione è diminuita di un terzo e l’aspettativa di vita è aumentata di oltre 10 anni.

“Si tratta di progressi duramente guadagnati, ai quali anche la Svizzera ha contribuito”, afferma Lengsfeld secondo cui, con la pandemia di Covid-19 appena passata e in un periodo di sfide globali come le numerose guerre e i cambiamenti climatici, mantenere questo sostegno è essenziale.

Infine, ma non meno importante, si tratta di una questione geopolitica, mette in guardia direttore di Helvetas, poiché la Cina o la Russia si sostituirebbero ai Paesi occidentali qualora questi ultimi dovessero ritirarsi. Questo si può osservare attualmente in Niger, ad esempio.

In Burkina Faso, la giunta militare ha voltato le spalle all’Occidente a favore della Russia. Keystone

Reazioni critiche al piano del Consiglio federale

Secondo l’ultimo studio sulla sicurezzaCollegamento esterno del Politecnico federale di Zurigo, la maggioranza della popolazione è convinta che la Svizzera debba contribuire di più alla cooperazione allo sviluppo.

Una certa criticità emerge anche dai riscontri sulla bozza della strategia governativaCollegamento esterno forniti al Consiglio federale dai partiti, dalle organizzazioni e dai Cantoni. Il 75% delle risposte alla consultazione chiede che gli aiuti all’Ucraina non vadano a scapito di altre regioni.

Ciononostante, il Consiglio nazionale (Camera bassa del Parlamento) ha respinto la proposta della Commissione delle finanze d’istituire un fondo speciale per la ricostruzione dell’Ucraina. I voti del Centro, partito che si è allineato alla linea del Partito liberale radicale (PLR, destra) e dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), sono stati decisivi.

Il consigliere nazionale del Centro Simon Stadler commenta: “Siamo stati convinti dalla risposta dell’Esecutivo, che ha respinto la proposta. Poiché il bilancio federale è in grave difficoltà e ci sono molte richieste finanziarie concorrenti, un finanziamento parziale attraverso il bilancio della CI mi sembra perfettamente sensato”.

Stadler e altri parlamentari si appellano alla Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC), secondo cui l’importo per l’Ucraina non può essere riconosciuto come straordinario perché la ricostruzione è un evento pianificabile, non imprevedibile.

“È una questione d’interpretazione”, afferma Roland Fischer, docente di politica finanziaria e teoria del commercio estero presso l’Università di scienze applicate di Lucerna.

Fischer fa un paragone con la crisi del coronavirus, per la quale i fondi di sostegno sono stati riconosciuti come straordinari, anche nel secondo anno della pandemia.

“Se si tratta di un evento imprevisto è una decisione politica, non giuridica”, afferma il docente, che all’epoca ha contribuito in prima persona alle decisioni politiche in quanto consigliere nazionale del Partito verde liberale (PVL, centro-destra ecologista) fino alla fine del 2023.

Buchi nella tesoreria federale

In effetti, la tesoreria federale è sotto pressione, con lacune che raggiungono cifre miliardarie. Secondo Fischer, è una situazione che si potrebbe evitare. La Svizzera, infatti, ha un freno all’indebitamento molto restrittivo rispetto ad altri Paesi, che sostanzialmente non le consente di contrarre nuovi prestiti. Ciò significa che il Governo è obbligato a finanziare gli investimenti sul lungo periodo interamente con risorse proprie.

“Questo non è solo inutile, ma anche controproducente”, afferma Fischer. Così facendo, la Confederazione blocca l’opportunità di investimenti sensati e necessari, che si tratti di jet da combattimento, tasse più basse o cooperazione allo sviluppo.

A titolo di confronto, sia le regole di Maastricht dell’UE che i freni al debito di Germania e Austria consentono un certo aumento del debito nominale.

Secondo Fischer, invece di ridurre il debito come avviene attualmente, sarebbe più sensato per la Svizzera mantenerlo stabile in termini di rapporto con il PIL, mantenendolo così in linea con la crescita economica.

Un aggiustamento del freno al debito?

Una recente analisi di Cédric Tille, professore di economia all’Università di Ginevra, mostra che la Svizzera potrebbe spendere 1,5 miliardi di franchi in più all’anno, senza aumentare l’attuale – e basso – rapporto debito/PIL. In altre parole, se la Confederazione aggiustasse il rigido freno all’indebitamento, avrebbe sicuramente un margine di manovra finanziario.

Il Partito socialista (PS) e i Verdi (sinistra ecologista) sono favorevoli a tale adeguamento. Tuttavia, la maggioranza di centro-destra in Parlamento non lo è.

Il consigliere nazionale del PLR Peter Schilliger ha dichiarato al quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung che senza il freno all’indebitamento il Parlamento sarebbe “incapace di risparmiare”.

Anche la consigliera nazionale del PS Sarah Wyss ha ammesso nello stesso articolo che il Legislativo non è “ancora pronto” a modificare il freno all’indebitamento.

Tuttavia, il PS vuole fare tutto il possibile in Parlamento per correggere la decisione del Consiglio federale sul finanziamento degli aiuti all’Ucraina. Resta da vedere come.

“Attualmente stiamo lavorando a pieno ritmo per trovare una soluzione di finanziamento per la ricostruzione dell’Ucraina con altri mezzi che sappia convincere una maggioranza politica “, afferma Wyss.

La Strategia CI 2025-28 definitiva sarà adottata dal Parlamento a dicembre.

A cura di Benjamin von Wyl

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz

