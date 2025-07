Le linee di fratture tra Occidente e resto del mondo sul progetto cinese di mediazione globale

Un piccione viaggiatore che trasporta messaggi tra le parti riflette la preferenza della Cina per un impegno informale e dietro le quinte, piuttosto che per processi di arbitrato formali. AP Photo/Eugene Hoshiko

La partecipazione della Svizzera al lancio di un’organizzazione internazionale per la mediazione guidata da Pechino ha conferito autorevolezza all’iniziativa cinese, ma restano dubbi sul fatto che essa possa rappresentare uno sforzo sincero di ridurre i conflitti o piuttosto un tentativo per indebolire i rivali occidentali.

La Cina ha grandi progetti per creare quello che spera diventi il primo organismo mondiale per la risoluzione delle controversie internazionali tramite la mediazione. La risposta finora ricevuta non fa che sottolineare il divario tra gli alleati delle potenze occidentali e i Paesi che vedono nella crescente potenza economica asiatica un contrappeso.

Un totale di 85 nazioni provenienti da Asia, Africa, America Latina ed Europa ha partecipato il 30 maggio scorso alla cerimonia di lancio dell’Organizzazione Internazionale per la MediazioneCollegamento esterno (IOMed) a Hong Kong, secondo quanto dichiaratoCollegamento esterno dal Ministero degli esteri cinese. Di queste, poco più di 30 hanno firmato una convenzione per la creazione dell’istituzione. Secondo quanto riportato, Serbia e Bielorussia sono stati gli unici Paesi firmatari europei.

Alcuni vedono delle opportunità. Il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis, invitato dalla Cina, ha dichiaratoCollegamento esterno ai delegati e alle delegate presenti che la Confederazione sostiene le iniziative che offrono “soluzioni pragmatiche” e sostengono un ordine internazionale stabile.

Altri sostengono che il nuovo organismo, incentrato su accordi volontari, potrebbe sbloccare controversie dove le vie legali hanno fallito, o rappresentare meglio i Paesi che non hanno voce in capitolo sulla scena mondiale. Tuttavia, resta la domanda se la Cina, in un momento di tensione con l’Occidente, riuscirà a convincere un numero significativamente maggiore di nazioni ad aderire al suo piano e a superare i sospetti che stia cercando di soppiantare le corti arbitrali già esistenti, costruite dai suoi rivali geopolitici.

Il timore di schierarsi

“Molti Stati potrebbero voler evitare di essere percepiti come schierati”, ha dichiarato Xinyu Yuan, ricercatrice in governance globale cinese presso il Graduate Institute di Ginevra. “Firmare un accordo guidato dalla Cina potrebbe essere visto come un allineamento”.

Il comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo cinese ha approvato la convenzione il 27 giugno, indicando che non porterà le vertenze che riguardano l’Organizzazione Mondiale del Commercio davanti all’IOMed, secondo quanto riportato dal South China Morning Post, citando l’agenzia statale Xinhua.

Sebbene l’elenco completo dei membri fondatori non sia stato ufficialmente pubblicato, Dana Landau, co-direttrice e ricercatrice in mediazione presso la fondazione svizzera Swisspeace, ha affermato che 33 Paesi hanno firmato la convenzione a Hong Kong.

Il fatto che la Svizzera, con la sua storia di oltre un secolo nella mediazione dei conflitti, abbia aderito in veste di Stato osservatore ha contribuito a dare prestigio all’iniziativa, anche se i firmatari provenivano principalmente dal cosiddetto Sud globale, termine che raggruppa Paesi con reddito medio-basso, molti dei quali con un passato coloniale europeo.

Ignazio Cassis ha visitato Hong Kong per il lancio dell’Organizzazione Internazionale per la Mediazione (IOMed). Nel suo discorso, ha sottolineato la neutralità svizzera e il fermo impegno a promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso una mediazione discreta e pragmatica. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Secondo Landau, la Svizzera e altri attori della risoluzione dei conflitti si trovano ad affrontare cambiamenti profondi, tra cui la crescente rivalità geopolitica e l’erosione delle regole internazionali e delle istituzioni che le fanno rispettare. “Tutto ciò ha reso più difficili gli sforzi di mediazione della Svizzera in molti contesti”, ha affermato.

>>> Negli ultimi anni, le offerte di mediazione della Svizzera sono state rifiutate in numerose occasioni.

Mediazione per Stati e individui

Pechino promuove IOMed come uno strumento alternativo per risolvere controversie tra governi, ma anche tra uno Stato e individui di un altro Stato, come gli investitori stranieri. Gestirebbe anche vertenze commerciali internazionali su base consensuale.

Gli scettici potrebbero vedere il progetto nel contesto degli sforzi di Pechino per espandere la propria sfera d’influenza e proporre alternative all’ordine internazionale costruito dalle nazioni occidentali. Questi sforzi spaziano dagli investimenti e prestiti all’estero nell’ambito della Nuova via della seta, al coinvolgimento con la Russia durante la guerra in Ucraina, fino alla promozione dello yuan cinese come alternativa al dollaro nel commercio e nella finanza internazionale.

“IOMed segna una nuova fase nella strategia diplomatica della Cina come potenza globale”, ha scrittoCollegamento esterno Hiroyuki Akita, commentatore del quotidiano giapponese Nikkei e autore di libri sulle relazioni USA-Giappone-Cina. “Se gli sforzi della Cina per costruire un ordine mondiale parallelo continueranno ad accelerare, la polarizzazione globale si approfondirà”.

Il governo di Hong Kong, che ospiterà IOMed in una ex centrale di polizia dell’era coloniale, ha dichiarato Collegamento esternoche l’organismo sarà “alla pari” della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte Permanente di Arbitrato (CPA) dell’Aia.

Nel 2016, Pechino ha respinto una sentenza della CPA favorevole alle Filippine sulle rivendicazioni nel Mar Cinese Meridionale. La Cina non ha partecipato al procedimento, sostenendo che la questione esulava da questo processo in base a un articoloCollegamento esterno della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il tribunale ha contestato questa interpretazione.

Il nodo dei diritti umani

“Il passato della Cina in materia di violazioni dei diritti umani, il Mar Cinese Meridionale e altre questioni come le dispute di confine e le sentenze internazionali sono chiaramente motivo di preoccupazione”, ha dichiarato Yun Sun, esperta di politica estera cinese presso la Brookings Institution. “Credo che l’arbitrato del 2016 sia una delle origini di IOMed. Oltre al contenzioso e all’arbitrato, può esserci un’altra via: la mediazione”.

Non c’è “alcuna garanzia che altri Paesi vedano IOMed come un’organizzazione equa, giusta e imparziale”, ha scritto in un articolo Collegamento esternopubblicato il 6 giugno sul sito del think tank statunitense.

Le autorità cinesi sostengono che l’organismo sia un’aggiunta agli strumenti negoziali globali. IOMed è un “utile complemento alle istituzioni e ai metodi esistenti per la risoluzione delle controversie”, ha affermato Sun Jin, responsabile della sua creazione presso il Dipartimento dei Trattati e del Diritto del Ministero degli esteri cinese.

La Cina vista con favore da alcuni

Secondo Yuan, del Graduate Institute di Ginevra, altri Paesi del Sud globale potrebbero essere disposti ad aderire perché ritengono che la Cina sia più favorevole nei loro confronti e che le loro voci non siano adeguatamente rappresentate nelle istituzioni attuali.

Il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti della Banca Mondiale ha dichiarato che nel 2022 quasi due terzi degli arbitri, conciliatori e membri dei comitati ad hoc nominati nei suoi casi provenivano dall’Europa occidentale o dal Nord America. Queste due regioni rappresentavano meno della metà della produzione economica mondiale quell’anno, o circa un terzo in termini di parità di potere d’acquisto, secondo i dati della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

Detto ciò, senza un sostegno più ampio a livello globale, l’iniziativa di mediazione della Cina faticherà a colmare la frattura geopolitica che la sua fondazione ha messo in luce.

“Se IOMed si dimostrerà efficace nel mediare controversie politiche ed economiche internazionali grazie alla sua posizione e alla sua base giuridica uniche, sarà un concorrente serio dei meccanismi esistenti di risoluzione delle controversie”, ha scritto Yun Sun nel suo articolo per Brookings. “Ma la giuria è ancora in deliberazione”.

