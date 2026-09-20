Ricordando il discorso di Churchill a Zurigo mentre l’Europa affronta una crisi della sicurezza
Nel 1946, l'ex primo ministro britannico Winston Churchill pronunciò un discorso a Zurigo nel quale esortò la popolazione europea a "ricostruire il tessuto" del loro continente all'indomani della Seconda guerra mondiale. Oggi, mentre l'Europa si trova nuovamente alle prese con complesse minacce alla propria sicurezza, le sue parole sono ancora attuali?
Nel suo intervento, pronunciato all’Università di Zurigo il 19 settembre 1946, Churchill invocò un “rimedio” per prevenire futuri conflitti, che a suo dire avrebbe reso l’Europa “libera e felice come lo è oggi la Svizzera”. Quel rimedio, affermò, consisteva nel “ricostruire il tessuto europeo” e nel “creare una sorta di Stati Uniti d’Europa”.
“Churchill usò la parola ‘smarrito’ nel suo discorso: com’era potuta accadere una simile distruzione in Europa?”, ha dichiarato a Swissinfo l’ambasciatore britannico James Squire, a margine di un evento organizzato a Zurigo per celebrare l’80° anniversario del discorso. “Era il momento per l’Europa di capire come preservare la pace in futuro”.
Churchill non si limitò a invocare un’Europa unita, ma chiese anche il sostegno degli Stati Uniti, la “potente America”, per usare le sue parole.
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Oggi questi “pilastri fondamentali della sicurezza europea” sono minacciati, ha affermato Jamie Shea, ex alto funzionario della NATO e attuale consulente senior dello European Policy Centre, un centro studi con sede a Bruxelles. Shea ha sottolineato i “numerosi interrogativi” sul futuro dell’Unione Europea legati all’ascesa dei partiti populisti, a cui si aggiunge il calo dell’impegno degli Stati Uniti nella difesa del Continente. La sfida, ha aggiunto, è capire come ristabilire questi pilastri.
Di fronte alla guerra ancora in corso della Russia contro l’Ucraina e alle minacce ibride, tra cui sabotaggi e attacchi alle infrastrutture critiche, Squire ha affermato che il messaggio che emerge dal discorso di Churchill è quello di affrontare questa realtà con ottimismo e pragmatismo, proprio come fece l’ex leader britannico durante la guerra. “Non possiamo dare per scontate la pace e la libertà”, ha dichiarato Squire. “Dobbiamo difenderle”.
A cura di Benjamin von Wyl/ac
Tradotto dall’inglese e verificato da Sibr
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