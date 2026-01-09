Venezuela: Delcy Rodríguez, una presidente ad interim sottoposta a sanzioni svizzere
Designata dalla Corte Suprema venezuelana presidente ad interim del Venezuela, dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, Delcy Rodríguez figura nella lista delle personalità politiche sottoposte a sanzioni della Svizzera.
Delcy Aloina Rodríguez Gómez, la giurista di 56 anni che il 3 gennaio ha assunto il potere ad interim in Venezuela, è tra le figure politiche sanzionate dalla Svizzera dal 2018.
La presidente, insieme a 53 suoi colleghi e colleghe – tra cui il ministro dell’Interno Diosdado Cabello – è soggetta al congelamento dei beni e al divieto di ingresso in Svizzera. “Le sue azioni all’interno della Commissione presidenziale, poi come presidente dell’Assemblea costituente illegittima, hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, in particolare usurpando i poteri dell’Assemblea nazionale e utilizzandoli per colpire l’opposizione e impedirle di partecipare al processo politico”, ritengono le autorità elveticheCollegamento esterno.
Il 28 marzo 2018, il Consiglio federale ha inoltre imposto un embargo contro il Venezuela sui beni di equipaggiamento militare e su quelli suscettibili di essere utilizzati a fini di repressione.
La SvizzeraCollegamento esterno si è così allineata alle sanzioni dell’Unione Europea dopo che il regime di Nicolás Maduro e Delcy Rodríguez aveva smantellato l’Assemblea nazionale, eletta due anni prima e dominata dall’opposizione, e in seguito alle manifestazioni che ne erano derivate e che avevano causato oltre 100 morti nel 2017.
Il 5 gennaio scorso, il Consiglio federale ha anche deciso di bloccare con effetto immediato gli eventuali beni in Svizzera di Nicolás Maduro e di 36 persone a lui legate.
Le preoccupazioni per lo stato d’eccezione
Sul posto, i timori di repressione e violazioni dei diritti umani sono ulteriormente aumentati negli ultimi giorni. Dopo l’attacco degli Stati Uniti e la spettacolare cattura di Nicolás Maduro il 3 gennaio, le autorità venezuelane hanno decretato “lo stato di agitazione esterna” nel Paese.
“Lo stato d’eccezione suscita preoccupazioni, poiché autorizza restrizioni alla libera circolazione delle persone, la confisca dei beni necessari alla difesa nazionale e la sospensione del diritto di riunione e di manifestazione, tra altre misure”, ha avvertitoCollegamento esterno martedì la portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani.
“Le forze di polizia nazionale, statale e municipale sono incaricate di procedere immediatamente, su tutto il territorio nazionale, alla ricerca e all’arresto di chiunque sia coinvolto nella promozione o nel sostegno dell’attacco armato condotto dagli Stati Uniti d’America contro il territorio della Repubblica”, indica il testo del decretoCollegamento esterno.
Nelle strade la gente parla poco e, se lo fa, è a bassa voce e con diffidenza. La paura di finire in prigione per essersi opposti al regime cresce. “Qui non c’è uno Stato di diritto. È un autoritarismo molto rigido”, afferma una giovane donna da Caracas, che preferisce restare anonima. Secondo lei, la crisi peggiorerà e con essa la repressione.
La Svizzera mette in guardia la sua popolazione
Anche il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) avverte delle conseguenze dell’entrata in vigore dello stato d’eccezione. “Questo decreto autorizza, tra l’altro, le autorità statali a controllare i servizi pubblici e le infrastrutture strategiche e a chiudere le frontiere e lo spazio aereo”, si legge sulla pagina dedicata a chi viaggia e alla comunità svizzera in Venezuela, che conta circa 800 persone.
Non è certo che la sicurezza possa essere garantita in tutto il Paese dopo le operazioni militari del 3 gennaio. La situazione è molto tesa e la sua evoluzione resta incerta, sottolinea il DFAE. Sono possibili manifestazioni con scontri violenti e le tensioni politiche hanno già provocato a più riprese vittime e feriti. Inoltre, esiste il rischio che i viaggiatori stranieri vengano arrestati, interrogati o incarcerati. L’assistenza consolare non può essere garantita in caso di arresto.
Alle persone di nazionalità svizzera che si trovano in Venezuela, il DFAE raccomanda di “tenersi informate sull’evoluzione della situazione, evitare assembramenti e manifestazioni di ogni tipo e attenersi alle direttive delle autorità locali. Andrebbero inoltre limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno del Paese e verificate in anticipo le condizioni di sicurezza”.
Offerta di buoni uffici mantenuta
Le autorità svizzere hanno ribadito più volte la loro offerta di buoni uffici, ma il regime venezuelano l’ha finora respinta. In queste circostanze, l’offerta resta valida, ma Berna sa che la discrezione è fondamentale in questo tipo di crisi.
>> Nel 2019, l’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro non ha accettato che la Svizzera rappresentasse gli interessi di Washington a Caracas:
Il Governo spagnolo di Pedro Sánchez si è invece mostrato molto più attivo, proponendo pubblicamente il proprio aiuto per creare le condizioni di una possibile mediazione e risoluzione del conflitto.
La Svizzera, dal canto suo, si è costruita una reputazione di potenza protettrice ed esercita sul continente americano cinque dei suoi otto mandati: rappresenta gli interessi dell’Iran in Canada, quelli degli Stati Uniti in Iran, quelli dell’Ecuador in Messico, e viceversa, nonché quelli dell’Ecuador in Venezuela.
