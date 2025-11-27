The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Affari esteri

Vero o falso: l’obbligo potrebbe risolvere la carenza di personale militare?

Serie Vero o falso, Episodio 5:

Negli ultimi anni, un numero crescente di Paesi europei ha rivisto le proprie regole sull'obbligo militare e aumentato le spese per la difesa. Ma la coscrizione può davvero risolvere le carenze di personale a lungo termine?

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Sono una giornalista specializzata in affari esteri svizzeri, relazioni nippo-svizzere e suicidio assistito. Sono anche redattrice nel dipartimento giapponese. Ho lavorato per 10 anni per un giornale giapponese, occupandomi di una vasta gamma di argomenti, tra cui criminalità, politica e sport. Dal 2017 scrivo per SWI swissinfo.ch, concentrandomi su temi sociali, in particolare sul suicidio assistito.

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

Dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia – e con i droni e i velivoli russi che violano ripetutamente lo spazio aereo della NATO – i Governi di tutta Europa hanno risposto aumentando gli investimenti in armamenti e sistemi di difesa.

Allo stesso tempo, molti Paesi faticano a reclutare sufficiente personale militare professionista. Ciò ha spinto alcune nazioni a riconsiderare l’idea della leva obbligatoria. In questo video analizziamo perché la coscrizione possa da un lato incrementare rapidamente gli effettivi nel breve termine, ma dall’altro faccia ricadere l’onere sulle giovani generazioni.

Altri sviluppi
La carenza di personale militare sta diventando un problema globale.

Altri sviluppi

Affari esteri

Perché in Europa la leva obbligatoria sta tornando d’attualità

Questo contenuto è stato pubblicato al La scarsità di militari professionisti in Europa, in un contesto di crescenti preoccupazioni per le ambizioni belliche della Russia, ha costretto diversi Paesi a riconsiderare l’idea della coscrizione obbligatoria.

Di più Perché in Europa la leva obbligatoria sta tornando d’attualità

Gli esperti avvertono che, nel lungo periodo, questa soluzione potrebbe rivelarsi meno efficace rispetto all’investimento in militari di professione, che siano meglio retribuiti, formati e dotati di tecnologie più avanzate.

Invia il tuo contributo.

Avete sentito affermazioni sulla Svizzera che vorreste che verificassimo?

Fatecelo sapere e c’impegneremo a rispondervi.

Il tuo contributo

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

Articoli più popolari

I più discussi

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR