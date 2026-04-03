Vero o falso: qualsiasi persona straniera può depositare milioni in una banca svizzera?

Gli scandali che hanno coinvolto despoti stranieri intenti a nascondere patrimoni in Svizzera hanno spinto lettrici e lettori di Swissinfo a chiedersi se davvero chiunque possa depositare grandi somme di denaro nelle banche del Paese.

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Secondo quanto spiegatoCollegamento esterno sul suo sito dall’Associazione svizzera dei banchieri, chiunque può chiedere di aprire un conto presso una banca in Svizzera. Prima, però, una o un potenziale cliente deve superare una serie di verifiche, tra cui l’identificazione e l’obbligo di comunicare il nome della persona beneficiaria effettiva dei fondi che intende depositare.

Questi controlli fanno parte degli obblighi di diligenza che gli istituti finanziari devono rispettare secondo il Codice di condotta delle banche svizzereCollegamento esterno e la Legge sul riciclaggio di denaroCollegamento esterno. Si tratta della prima linea di difesa contro il cosiddetto denaro sporco – proventi di attività criminali – che potrebbe entrare nel sistema finanziario svizzero. Una banca può quindi rifiutare una nuova o un nuovo cliente se ha dubbi sulla sua identità, sul beneficiario effettivo o sull’origine dei fondi.

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Ma a volte alcuni casi sfuggono ai controlli. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA, ha constatato che non tutte le bancheCollegamento esterno dispongono di sistemi di due diligence realmente efficaci per individuare clienti problematici.

Nonostante l’inasprimento delle norme contro il riciclaggio di denaro e il segreto bancario, la Svizzera resta una destinazione privilegiata Collegamento esternoper i depositi di denaro sporco provenienti dall’Africa, secondo un’indagine del 2024 di Transparency International. Su 43 casi di corruzione analizzati, l’ONG è riuscita a rintracciarne 10 su conti bancari nella Confederazione, uno in meno rispetto al Paese più citato, il Regno Unito.

Articolo a cura di Tony Barrett

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