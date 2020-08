Affitti in calo su base mensile in luglio, secondo Homegate.ch

In Ticino la flessione degli affitti delle abitazioni proposte sul portale Homegate.ch è stata superiore alla media nazionale. Keystone/GAETAN BALLY sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 agosto 2020 - 17:02

(SDA-ATS)

Il mese scorso in Svizzera gli affitti sono lievemente diminuiti rispetto a giugno: il relativo indice di Homegate.ch è sceso dello 0,09% attestandosi a 114,6 punti. Nel confronto con luglio 2019 sono invece saliti dello 0,88%.

In Ticino la variazione mensile è pari a -0,58% e quella annuale a +0,19%.

Come di consueto, i canoni di locazione evolvono in modo differente a seconda del cantone. Sorprende l'andamento nei cantoni di Ginevra (-1,99% rispetto a giugno), Neuchâtel (-1,18%), Zugo (-1,13%) e Giura (-0,89%), con un calo degli affitti. Chi cerca un'abitazione nei cantoni di Obvaldo (+0,88%) e Nidvaldo (+0,70%) deve invece fare i conti con un aumento dei prezzi, rileva Homegate.ch in un comunicato diramato oggi. L'indice dei canoni di locazione proposti sul portale immobiliare è elaborato in collaborazione con la Banca Cantonale di Zurigo (ZKB).

La situazione sembra simile per quanto attiene alle città: un calo mensile degli affitti si registra in particolare nelle città di Zurigo (-1,48%), Ginevra (-1,44%) e Lugano (-0,86%). Sono invece aumentati i canoni di locazione offerti nelle città di San Gallo (+0,79%), Lucerna (+0,70%), Losanna (+0,30%) e Basilea (+0,19%).