The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Afghanistan: morti per il sisma superano quota 1’400, 3’100 feriti

Keystone-SDA

Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 6.0 nell'est dell'Afghanistan: secondo il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid, 1'411 persone sono decedute nella sola provincia di Kunar, la più colpita, e 3'124 sono rimaste ferite.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) In precedenza la Mezzaluna rossa afghana aveva parlato di almeno 1’124 persone morte e almeno altre 3’251 rimaste ferite per il sisma che ha devastato il paese domenica sera. L’organizzazione aveva aggiunto che oltre 8’000 case sono andate distrutte.

Le autorità hanno affermato di prevedere un ulteriore aumento dei morti una volta che le squadre di soccorso avranno raggiunto località più isolate.

Quella dei soccorritori, che oggi hanno continuato a lavorare per trovare possibili sopravvissuti tra le macerie delle case rase al suolo dal terremoto, è una corsa contro il tempo. Ehsanullah Ehsan, responsabile dell’Autorità per la gestione dei disastri nella provincia di Kunar ha dichiarato all’AFP che “le operazioni sono continuate per tutta la notte”.

“Grazie alla mobilitazione dei nostri dipendenti e dei residenti dei distretti circostanti la ricerca non si è fermata”, ha spiegato, mentre i soccorritori stanno ancora lottando per raggiungere alcuni villaggi rimasti isolati a causa delle frane causate dal terremoto che hanno seppellito le strade che li collegavano al resto del paese. “La priorità è aiutare i feriti, poi distribuiremo tende e pasti caldi alle persone rimaste senza casa”, ha aggiunto Ehsan.

Per quasi 36 ore, decine di residenti dei villaggi di Wadir e Mazar Dara, sulle colline di Kunar, hanno ripulito ciò che restava delle case crollate con pale o a mano per trovare i dispersi. Per tutta la giornata di ieri gli elicotteri militari si sono alternati nel portare aiuti ed evacuare decine di morti e feriti. Oggi all’alba i loro viaggi sono ripresi.

L’Afghanistan, le cui autorità talebane sono riconosciute solo da Mosca, è uno dei paesi più poveri del mondo. Tutte le agenzie dell’ONU hanno lanciato appelli per le donazioni e sono stati stanziati inizialmente 5 milioni di dollari (4 milioni di franchi) dal Fondo di risposta alle emergenze globali delle Nazioni Unite. Londra, da parte sua, ha annunciato lo stanziamento di un milione di sterline (1,08 milioni di franchi) per aiutare le famiglie colpite. Anche la Commissione europea ha promesso un milione di euro in aiuti umanitari e 130 tonnellate di aiuti in beni di prima necessità.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR