AG/ZH: nove chili di cocaina sequestrati a Birmenstorf

La polizia cantonale di Zurigo ha arrestato ieri due presunti spacciatori a Birmenstorf, in Argovia, e ha sequestrato nove chilogrammi di cocaina.

(Keystone-ATS) In una perquisizione nel distretto di Dietikon (ZH) sono stati rinvenuti più di 10’000 franchi in contanti e due armi da fuoco. Il 38enne svizzero titolare dell’appartamento aveva inoltre nascosto 500 grammi di cocaina in un’auto, indica oggi in una nota la polizia cantonale zurighese.

Gli agenti sono risaliti ai due sospettati nel corso di un’indagine. Un serbo di 43 anni guidava l’auto con i nove chilogrammi di cocaina, mentre lo svizzero era il presunto acquirente. Dopo l’interrogatorio di polizia, i due sono stati messi a disposizione del Ministero pubblico.