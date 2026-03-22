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AG: 21enne provoca scontro frontale; 4 feriti, di cui 2 medio-gravi

Keystone-SDA

Un incidente della circolazione ha provocato quattro feriti ieri pomeriggio tra Kaisten e Laufenburg, nel canton Argovia: l'auto guidata da un 21enne statunitense è finita sulla corsia opposta e si è scontrata frontalmente con una vettura che procedeva correttamente.

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(Keystone-ATS) Nella collisione, l’americano e la sua passeggera sono rimasti lievemente feriti, mentre gli occupanti dell’auto che circolava normalmente in senso opposto hanno riportato ferite di media gravità, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale argoviese.

I feriti sono stati ricoverati in ospedale con ambulanze. Il responsabile dell’incidente ha dovuto consegnare provvisoriamente la patente. Sono in corso indagini per stabilire le circostanze esatte dell’accaduto.

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