AG: 27enne annega nella Limmat, voleva aiutare un amico

(Keystone-ATS) È finita tragicamente stanotte una festa a Wettingen (AG): un giovane di 27 anni caduto nella Limmat è deceduto, mentre un 24enne è stato rinvenuto, leggermente ferito, lungo la riva del fiume.

Stando alla dinamica dei fatti fornita oggi dalle autorità argoviesi, alcune persone hanno avvertito la centrale di polizia verso l’una di notte. Giunta sul posto, una pattuglia ha rivenuto il 24enne adagiato sui sassi in una zona scoscesa della riva, non raggiungibile a piedi. Subito è però apparso chiaro agli agenti che mancava all’appello un’altra persona, un 27enne, finita probabilmente in acqua.

Mentre il 24enne veniva portato in salvo – dopo un intervento difficoltoso – e ricoverato all’ospedale, i soccorritori hanno incominciato le ricerche del disperso, per poi interromperle stamattina. Poco prima di riprendere il lavoro è giunta notizia del ritrovamento del cadavere del 27enne presso la centrale elettrica sulla Limmat di Wettingen.

Secondo la nota, il 24enne si sarebbe allontanato da una festa privata. I presenti, accortisi della sua assenza, si sono messi a cercarlo, trovandolo sulla riva del fiume. Nel tentativo di aiutare l’amico, il 27enne è caduto nel fiume da una zona impervia, finendo inghiottito dai flutti.