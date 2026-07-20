The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

AG: abusi sessuali, chiesta detenzione a vita per ex parlamentare

facciata edificio ministero pubblico cantonale argoviese
Keystone-SDA

L'ex granconsigliere argoviese Patrick Frei (UDC) rischia la detenzione a vita per aver abusato sessualmente di più donne, tra cui una minorenne, mentre si trovavano sotto l'effetto di droghe dello stupro. È quanto chiede il ministero pubblico cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Quest’ultimo in un comunicato odierno elenca i capi d’accusa contro il 57enne, attualmente posto in detenzione preventiva e per il quale vale la presunzione di innocenza. Tra questi: ripetuto tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, lesione personale e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini.

La procura ha inoltre confermato a Keystone-ATS che l’imputato è l’ex politico argoviese.

L’inchiesta era scattata nel settembre 2023, quando la madre della minorenne aveva colto l’imputato sul fatto e allertato la polizia. Frei era quindi stato incarcerato preventivamente e si era subito dimesso dal Gran consiglio.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR