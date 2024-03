AG: agente sparò a uomo armato di coltello, procedimento archiviato

1 minuto

(Keystone-ATS) Un agente della polizia cantonale argoviese, che tre anni e mezzo fa sparò ad un uomo armato di coltello ferendolo mortalmente, non verrà processato.

Dopo l’inchiesta, il Ministero pubblico ha stabilito che l’ufficiale ha agito per legittima difesa. Il procedimento nei suoi confronti è stato archiviato.

I fatti risalgono al novembre del 2020, quando a Suhr (AG), non lontano dal capoluogo argoviese, un 68enne che brandì un’arma da taglio minacciando di suicidarsi venne abbattuto sul posto da un poliziotto con cinque colpi di pistola. Le autorità all’epoca riferirono del comportamento minaccioso e provocatorio della vittima, che sì scagliò contro le forze dell’ordine prima di essere ucciso.

L’indagine, condotta da un procuratore straordinario del Cantone di Lucerna ha determinato che la pattuglia intervenuta quel giorno e in particolare l’agente che uccise il 68enne, aveva agito in modo proporzionato.

“L’impiego dell’arma da fuoco è stato proporzionato”, ha annunciato oggi il Ministero pubblico del Canton Argovia. “L’agente di polizia aggredito non ha avuto altra scelta in quanto si trovava in una situazione di pericolo di morte”, ha aggiunto. “Le dichiarazioni dei testimoni e l’autopsia hanno fornito un quadro generale coerente”.

Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla procura, la vittima non si mostrò incline a parlare e non reagì neppure ai tentativi degli agenti impegnati a calmare la situazione.