AG: allievo conducente ruba auto e causa incidente

Keystone-SDA

Un 17enne allievo conducente ha causato un incidente con un'automobile rubata la notte di Natale a Bözen (AG). Lo riferisce oggi in una nota la polizia cantonale argoviese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Giovedì verso le 23 – si legge nella nota – il ragazzo, da solo nel veicolo, ha centrato due automobili e quindi la facciata di un edificio. L’autista si è procurato ferite lievi per le quali è stato trasportato in ospedale e ha causato ingenti danni agli oggetti colpiti.

Agli agenti giunti sul luogo dell’incidente il diciassettenne ha ammesso di aver rubato l’auto, ha dovuto consegnare la sua licenza di allievo conducente ed è stato segnalato alla Magistratura dei minorenni.