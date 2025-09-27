The Swiss voice in the world since 1935
AG: auto si incastra sotto guardrail, lievi ferite per occupanti

Keystone-SDA

Rocambolesco incidente per fortuna senza gravi conseguenze per un automobilista e i suoi quattro passeggeri la notte scorsa nei pressi di Mülligen (AG). Il veicolo in cui si trovavano è infatti uscito di strada e finendo la sua corsa incastrandosi sotto un guardrail.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alla polizia cantonale argoviese, tutte e cinque le persone a bordo dell’auto se la sono cavata con lievi ferite.

L’incidente è avvenuto all’1:15 nei pressi dello svincolo tra le autostrade A3 e A1. L’automobilista voleva passare dalla A3 alla A1 in direzione di Zurigo quando, in una curva a sinistra, la sua vettura è uscita di strada, ha attraversato il piazzale antistante un edificio industriale e si è schiantata frontalmente contro un guardrail, ha precisato oggi in una nota la polizia.

L’auto è andata completamente distrutta, mentre i cinque occupanti non hanno riportato ferite gravi. Tre di loro sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale per un controllo.

La polizia ha ritirato la patente al conducente 47enne e ha avviato delle indagini per stabilire le cause esatte dell’incidente.

