AG: automobilista finisce nel Reno a Wallbach, salva

Keystone-SDA

Un'automobilista di 38 anni è finita ieri pomeriggio con il suo veicolo nel Reno nei pressi di Wallbach (AG): riuscita a uscire da sola dall'abitacolo ha nuotato fino alla sponda del fiume, mentre l'auto è affondata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato ieri pomeriggio poco dopo le 16.00, quando persone hanno segnalato un veicolo finito nel fiume, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Argovia.

All’arrivo dei soccorsi, l’auto non era più visibile e la donna, già giunta a nuoto sulla terra ferma, è stata trasportata in ospedale, precisa la nota. Un’indagine è stata avviata per chiarire le circostanze dell’incidente. Il veicolo dovrebbe essere recuperato oggi.

