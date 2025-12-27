The Swiss voice in the world since 1935
AG: brucia albero di Natale, evacuazione

Keystone-SDA

Un albero di Natale ha preso fuoco ieri sera in una casa plurifamiliare di Niederlenz (AG), provocando l'evacuazione dei residenti. Nessuno è rimasto ferito.

1 minuto

(Keystone-ATS) Una volta terminato l’intervento dei pompieri, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale, tutti hanno potuto tornare nelle loro abitazioni. Come di consueto in questo periodo dell’anno, le forze dell’ordine rendono attenti sul pericolo di incendio rappresentato da candele incustodite vicino agli alberi di Natale.

