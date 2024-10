AG: cane poliziotto “Farouk” salva anziano caduto

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il cane poliziotto argoviese “Farouk” ha ritrovato un anziano che era caduto in un bosco di Würenlingen (AG) martedì sera. Stando alla polizia, il segugio bavarese da montagna ha probabilmente salvato la vita all’82enne.

La moglie del malcapitato aveva informato la polizia martedì sera, dopo che l’uomo, che si sposta in deambulatore, non era arrivato né al ristorante del villaggio né era tornato nella casa anziani in cui vive la coppia, ha indicato la polizia cantonale argoviese in una nota odierna.

Siccome le richieste presso gli ospedali e i chiarimenti tecnici sul cellulare dello scomparso non hanno dato esito positivo, si è fatto ricorso al cane “Farouk” per rintracciare l’anziano grazie al suo odore.

Il naso del segugio ha così portato il gruppo di ricerca in un boschetto vicino, ha indicato la polizia, dove l’82enne è stato rinvenuto ancora la sera stessa. Il pensionato, che è rimasto illeso, giaceva immobile ai piedi di un pendio scosceso nel sottobosco. L’uomo è stato portato in ospedale per un controllo.