The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

AG: diversi incidenti in acqua, un morto e un disperso

Keystone-SDA

Diversi incidenti si sono verificati nelle acque del canton Argovia: nel Reno un uomo ha perso la vita e un altro è stato salvato all'ultimo, mentre sono in corso le ricerche di un uomo disperso nella Reuss.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il primo incidente in acqua si è verificato ieri sera verso le 19.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Argovia. Secondo quanto riferito, un 35enne slovacco, residente nella regione di Möhlin, si era recato a fare il bagno nel Reno con alcuni amici quando si è improvvisamente trovato in difficoltà.

Diversi testimoni oculari hanno dato l’allarme, segnalando che l’uomo era presumibilmente annegato. Il servizio di soccorso è quindi riuscito a recuperare la vittima con una barca di salvataggio. Insieme all’ambulanza giunta sul posto, sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove però è deceduto poche ore dopo.

Un disperso nella Reuss

Solo poche ore dopo, attorno alle 23:00, la polizia ha ricevuto un’altra segnalazione: presso il ponte sulla Reuss a Gebenstorf una persona si è gettata nel fiume e non è più riemersa.

Le operazioni di ricerca, avviate immediatamente, sono proseguite fino a tarda notte. Il ventenne somalo, residente nel canton Turgovia, non è stato ritrovato. Le operazioni di ricerca proseguono.

Un terzo incidente si è verificato durante la notte: verso l’una del mattino la polizia ha ricevuto la segnalazione di un uomo che gridava aiuto dalle acque del Reno a Laufenburg. Una squadra di soccorso, mobilitata rapidamente e supportata anche dalla polizia tedesca, ha tratto in salvo dal fiume il 43enne tedesco. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR