AG: donna investita sulle strisce da una moto muore in ospedale

Keystone-SDA

Una donna di 54 anni è morta in ospedale, dopo che ieri era stata investita da una moto mentre si trovava sulle strisce pedonali a Oftringen, in Argovia. Il motociclista, di 19 anni, è rimasto illeso.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco dopo le 15:30, davanti a un centro commerciale, mentre la vittima stava attraversando la strada, ha reso noto oggi la polizia argoviese. La donna è stata sbalzata a terra.

Ricoverata in gravi condizioni, è deceduta a fine giornata a causa delle ferite riportate. Il Ministero pubblico ha avviato un’indagine per accertare le cause e le circostanze esatte dell’incidente.