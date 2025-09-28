AG: ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli
Jennifer Ann Gerber, Miss Svizzera nel 2001, è stata eletta oggi nel municipio di Oberwil-Lieli, la località argoviese di cui è stato sindaco Andreas Glarner dell'UDC, noto per il suo posizionamento alla destra del partito.
(Keystone-ATS) La 43enne Jennifer Ann Rees-Gerber, che correva per il PLR, ha raccolto 794 voti, ottenendo il secondo miglior risultato dopo quello dell’indipendente Dominik Widmann (852) e superando nettamente la maggioranza assoluta di 484 voti.
In paese il sostegno per l’ex reginetta di bellezza era grande, incluso quello dei democentristi di Glarner.