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AG: in motorino contro un albero a Zeihen, grave un 24enne

Keystone-SDA

Un 24enne in motorino anni si è schiantato contro un albero a Zeihen, nel canton Argovia, riportando gravi ferite. Il ciclomotore è completamente bruciato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19.00, ha reso noto oggi la polizia cantonale argoviese.

Il giovane stava guidando il suo motorino quando, per ragioni ancora sconosciute, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Il conducente, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero in ospedale. Il veicolo a due ruote ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.

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