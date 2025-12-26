AG: incendio in casa plurifamiliare, un ferito

Keystone-SDA

Un incendio scoppiato durante la sera della vigilia di Natale ha causato gravi danni a una casa a Sarmenstorf (AG). Una persona è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti, indica oggi la polizia cantonale argoviese in una nota.

(Keystone-ATS) Un abitante ha allertato i pompieri poco prima delle 20:30 dopo aver notato del denso fumo divampare dall’ultimo piano della casa plurifamiliare. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incendio, il sottotetto era già completamente in fiamme, precisa la polizia. I soccorsi sono riusciti a trarre in salvo dell’appartamento un 60enne svizzero residente all’ultimo piano. Gli altri inquilini dello stabile sono riusciti a lasciare l’edificio autonomamente e a mettersi in salvo, prosegue la nota.

I danni materiali sono ingenti e l’edificio, per il momento, non è più abitabile. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e le autorità hanno avviato un’indagine.