AG: motociclista con patente provvisoria gravemente ferito
Un motociclista 17enne con patente provvisoria è rimasto gravemente ferito ieri sera nei pressi di Unterentfelden (AG) dopo essere caduto con la sua moto da 125 cc sulla carreggiata bagnata. Lo riferisce oggi la polizia cantonale argoviese.
(Keystone-ATS) Le forze dell’ordine e i soccorritori hanno trovato il giovane cosciente, ma con diverse fratture ossee. Ha poi dovuto essere operato in ospedale.
Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell’incidente.