AG: motociclista muore ad Auw dopo frontale con auto

Keystone-SDA

Incidente fatale ieri sera a Auw (AG) per un motociclista di 57 anni: per motivi ancora da chiarire, il centauro è finito nella corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'auto che proveniva in senso contrario guidata da una 44enne.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale argoviese, aggiungendo che l’uomo è deceduto sul posto nonostante le misure di rianimazione praticate.

La 44enne come anche i tre bambini che si trovavano a bordo dell’auto sono rimasti illesi precisa la nota. Entrambi i veicoli hanno subito danni materiali ingenti. La strada interessata dall’incidente è rimasta chiusa per diverse ore. La polizia cantonale ha avviato le indagini sulle cause del sinistro e la procura ha aperto un’inchiesta penale.