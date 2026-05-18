AG: Riniker (PLR) punta a Consiglio di Stato

Keystone-SDA

L'ex presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker intende candidarsi per entrare nell'esecutivo del canton Argovia. La deputata a Berna punta al seggio che il suo compagno di partito nelle file del PLR Stephan Attiger lascerà libero alla fine del 2026.

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(Keystone-ATS) Riniker, 48 anni fra pochi giorni, ha annunciato le proprie intenzioni oggi sulla piattaforma LinkedIn. “Argovia è la mia casa, sia a livello personale che politico. Il nostro cantone ha grande potenziale e punti di forza: aziende innovative, persone impegnate, un’elevata qualità di vita e forti legami tra economia, istruzione e società”, ha scritto.

La liberale-radicale è entrata in Parlamento nel 2019. Nel dicembre del 2024 ha assunto, per la canonica durata di un anno, la presidenza della Camera del popolo. In precedenza, dal 2014, è invece stata membro del legislativo del suo cantone.

Ad Argovia saranno necessarie delle elezioni suppletive per il Consiglio di Stato a metà legislatura dopo che, lo scorso 6 maggio, il landamano Attiger ha comunicato le sue dimissioni per la fine di dicembre. Il politico, a capo del Dipartimento delle costruzioni, dei trasporti e dell’ambiente dal 1° aprile 2013, vuole affrontare una nuova sfida nel settore privato. Prima di Riniker, vari altri papabili hanno rinunciato a candidarsi per la poltrona vacante, tra cui il “senatore” ed ex presidente del PLR Thierry Burkart.