The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Agli elettori di Trump non piace quando si identifica con Gesù

Keystone-SDA

Gli stessi elettori di Donald Trump hanno criticato in modo schiacciante i suoi post sui social media in cui si è raffigurato nei panni di Gesù.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo un nuovo sondaggio condotto da Washington Post, Abc News e Ipsos la retorica religiosa del presidente non piace alla maggior parte degli americani. In particolare l’80% di chi ha votato per Trump nel 2024 e il 79% dei repubblicani hanno reagito negativamente alla pubblicazione di quei post.

Nel complesso, l’87% degli americani ha avuto una reazione negativa al post del tycoon che si ritraeva nei panni di Gesù. Non solo, il 69% degli americani non ha gradito la preghiera al Pentagono del segretario alla Difesa Pete Hegseth, in cui veniva invocata la “violenza dell’azione”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR