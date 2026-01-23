Agricoltura: 22 incidenti mortali nel 2025, SPIA

Keystone-SDA

Nel 2025 il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA) e agriss hanno registrato, sulla base di notizie apparse sui media e i comunicati della polizia, 22 incidenti mortali, tre in meno rispetto al 2024.

(Keystone-ATS) La maggior parte – 17 – hanno riguardato persone impegnate in attività agricole e altri cinque terze persone. Tra i deceduti si segnala anche un bambino.

I decessi sono dovuti principalmente a ribaltamenti di veicoli, collisioni, cadute o incidenti durante lavori forestali, ha comunicato oggi SPIA.

La vittima più giovane aveva 8 anni, la più anziana 91. Tra le persone decedute in incidenti durante lavori agricoli, sette avevano più di 65 anni e quindi già in età pensionabile, viene precisato.

In media tra il 2016 e il 2025 sono stati registrati annualmente 28 incidenti verificatisi durante lo svolgimento di lavori agricoli.

SPIA rileva la necessità di valutare i rischi e prevenire i pericoli. “Le analisi degli infortuni mostrano ripetutamente che si corrono rischi elevati, consapevolmente o inconsapevolmente”, sottolinea nella nota. La campagna “Rischio ridotto!” parte da qui e mira a sensibilizzare le aziende sui pericoli che vengono facilmente trascurati nella vita lavorativa quotidiana.

Un altro obiettivo di prevenzione nel 2026 è l’attuazione di misure basate sul principio “STOP”, dopo aver valutato i rischi. Tale principio raccomanda misure di sostituzione, tecniche, organizzative e misure di protezione personali, al fine di ridurre i rischi nel modo più efficace e sostenibile possibile.

Nel comunicato viene precisato che “Non vi è alcun obbligo di denuncia degli infortuni in agricoltura, soprattutto nelle aziende a conduzione familiare. Pertanto, non è possibile fare affermazioni assolute sui dati relativi agli incidenti. Per la rilevazione degli infortuni, agriss – fondazione che controlla la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute in aziende agricole con dipendenti non familiari, nonché i requisiti di tutela dei bambini e dei minori, secondo il sito internet – si avvale di rapporti dei media e della polizia, nonché di informazioni personali delle aziende agricole o delle persone coinvolte.