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AI: trovato morto ragazzo scomparso nel Seealpsee

Keystone-SDA

Un ragazzo tedesco di 19 anni, disperso da ieri sera, è stato ritrovato privo di vita nel Seealpsee, lago situato nelle Alpi appenzellesi. Il giovane, che si trovava sul posto con un gruppo di amici, era finito sott'acqua mentre nuotava e non era più riemerso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le operazioni di ricerca avviate immediatamente non avevano dato risultati. Interrotte al calar della notte, sono riprese oggi. Il ragazzo, ormai privo di vita, è stato localizzato in mattinata, indica la polizia cantonale di Appenzello Interno in una nota.

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