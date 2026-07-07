AI: trovato morto ragazzo scomparso nel Seealpsee

Keystone-SDA

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Un ragazzo tedesco di 19 anni, disperso da ieri sera, è stato ritrovato privo di vita nel Seealpsee, lago situato nelle Alpi appenzellesi. Il giovane, che si trovava sul posto con un gruppo di amici, era finito sott'acqua mentre nuotava e non era più riemerso.

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(Keystone-ATS) Le operazioni di ricerca avviate immediatamente non avevano dato risultati. Interrotte al calar della notte, sono riprese oggi. Il ragazzo, ormai privo di vita, è stato localizzato in mattinata, indica la polizia cantonale di Appenzello Interno in una nota.