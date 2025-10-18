Air China, fiamme su un volo, prende fuoco una batteria al litio

Keystone-SDA

Un volo di Air China ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all'interno di un bagaglio a mano. Lo comunica la compagnia in un post sul social network cinese Weibo.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’aereo, che dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, era diretto a Incheon, in Corea del Sud, è stato dirottato a Shanghai.

“L’equipaggio ha immediatamente gestito la situazione secondo le procedure e nessuno è rimasto ferito”, si legge nel comunicato. Immagini pubblicate da Jimu News mostrano fumo e fiamme che fuoriescono dalla cappelliera e un passeggero che cerca di spegnere l’incendio.