Airbus: modificato software su quasi tutti gli A320
La "stragrande maggioranza" dei circa 6000 aerei della famiglia A320 del costruttore Airbus che necessitavano di un aggiornamento del software "ha ora ricevuto le modifiche necessarie".
(Keystone-ATS) I problemi nascevano per via delle interferenze che le radiazioni solari potevano avere sui sistemi di controllo.
“Stiamo collaborando con le compagnie aeree nostre clienti per supportare la modifica dei meno di 100 aeromobili rimanenti, al fine di garantire che possano essere rimessi in servizio”, afferma l’azienda in una nota odierna, in cui “si scusa per eventuali difficoltà e ritardi causati a passeggeri e compagnie aeree da questo evento”.