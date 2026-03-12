The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Al cileno Smiljan Radić Clarke il Pritzker per l’architettura

Keystone-SDA

L'architetto cileno Smiljan Radić Clarke, noto in particolare per il suo utilizzo di materiali grezzi, è il vincitore del prestigioso Premio Pritzker, il più alto riconoscimento mondiale nel campo dell'architettura.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Il suo lavoro appare spesso austero o elementare, ma questa impressione nasconde una progettazione e una costruzione precise”, ha dichiarato oggi la fondazione con sede a Chicago che assegna il premio in un comunicato.

L’annuncio è arrivato in ritardo a causa dei collegamenti emersi tra il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e Tom Pritzker, il direttore della fondazione che assegna il premio e che nel frattempo ne ha preso le distanze.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR