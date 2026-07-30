Al Jazeera licenza giornalisti palestinesi a Gaza, è polemica

Keystone-SDA

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Nelle ultime settimane, Al Jazeera ha licenziato una ventina di collaboratori tra cameraman e giornalisti palestinesi che avevano coperto la guerra nella Striscia di Gaza per le sue emittenti in lingua araba, secondo quanto riporta la piattaforma digitale Gaza24Live.

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(Keystone-ATS) L’emittente qatariota non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito, né ha risposto a una richiesta di chiarimenti inviatale dal quotidiano israeliano Haaretz.

“Sono l’unico sopravvissuto all’attacco alla tenda di giornalisti di Al Jazeera all’ingresso dell’ospedale Al-Shifa, in cui sono rimasti uccisi i nostri colleghi (…) domenica 10 agosto 2025”, ha affermato in un video su Instagram Mahmoud Shalha, dichiarando di aver lavorato come cameraman per Al Jazeera da Jabalia, rendendo nota la modalità di licenziamento.

“In una telefonata di non più di 15 secondi, la direzione di Al Jazeera mi ha comunicato che il mio contratto di lavoro era stato rescisso, senza alcuna motivazione. Era la mia unica fonte di reddito con cui mantenevo me stesso e la mia famiglia”.

Hasan Alzanin, corrispondente di Al Jazeera Mubasher, ha scritto su Facebook il 23 luglio: “Per due anni, tra macerie e fuoco, ho documentato i massacri più orribili. Non sapevamo che questo sarebbe stato il finale di un viaggio così difficile, ma lasciamo con la coscienza pulita”.

Il Sindacato dei giornalisti palestinesi, con sede a Ramallah, in un comunicato rilasciato domenica ha affermato di aver ricevuto denunce da diversi giornalisti e collaboratori della rete televisiva Al Jazeera Mubasher a Gaza, che contestano il licenziamento, sostenendo che “l’emittente non ha rispettato le promesse fatte” e invitando a “raggiungere una soluzione equa”.