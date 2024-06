Al via in Iran le elezioni presidenziali anticipate

(Keystone-ATS) Sono aperti da questa mattina alle 8:00 ora locale (le 6:30 in Svizzera) i seggi elettorali per le elezioni presidenziali anticipate in Iran, convocate per sostituire il presidente Ebrahim Raisi morto in un incidente aereo il 19 maggio scorso.

Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Ahmad Vahidi. Le elezioni vedono in corsa 4 candidati: tre conservatori e un riformista. Secondo il ministero dell’Interno, 61’452’321 iraniani, sia nel Paese sia all’estero, hanno il diritto di voto.

Nel Paese ci sono 58’640 seggi elettorali, comprese 15’215 stazioni mobili. Altri 340 seggi elettorali sono sparsi in 100 Paesi del mondo.