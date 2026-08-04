Al via stagione delle prugne svizzere, atteso raccolto di qualità

Keystone-SDA

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È iniziata, con una settimana d'anticipo rispetto al solito, la raccolta di prugne. Grazie al molto sole è atteso un raccolto di qualità, attorno alle 3'000 tonnellate, indica l'Associazione Svizzera Frutta in un comunicato odierno.

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(Keystone-ATS) La maturazione anticipata si deve alle alte temperature registrate in tutte le aree di coltivazione in Svizzera. Il periodo di raccolto durerà fino a inizio settembre.

Anche la qualità dei frutti dovrebbe essere buona quest’anno. Le numerose ore di sole delle ultime settimane hanno infatti aumentato il tenore zuccherino e permesso di sviluppare un aroma equilibrato.

Le prugne, ricorda l’Associazione Svizzera Frutta, si prestano a una grande varietà di consumi: fresche, in torte e crostate, in marmellata, in chutney e in salsa. È anche possibile congelarle per mangiarle più in là nel corso dell’anno, in questo caso è consigliato tagliarle a metà e snocciolarle prima di riporle in congelatore.

La caratteristica patina bianca sulla buccia, conclude l’Associazione Svizzera Frutta, è uno strato di cera naturale che protegge le prugne dall’essiccamento e può tranquillamente essere mangiata, oppure tolta sotto l’acqua calda.