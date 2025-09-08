Al via visita di Harry in Gb, incerto incontro col re Carlo

Visita nel Regno Unito al via per il principe ribelle Harry, decollato nelle scorse ore dagli Usa - dove vive fin dallo strappo del 2020 dal resto della famiglia reale britannica - per un rientro in patria di qualche giorno.

(Keystone-ATS) La sua visita ha alimentato sui tabloid congetture su un possibile incontro di riconciliazione con suo padre, re Carlo III: incontro su cui peraltro non vi sono al momento conferme ufficiali.

Il duca di Sussex è partito senza la consorte Meghan e i figli Archie e Lilibet. Secondo il Sun, dovrebbe fermarsi in totale quattro giorni: l’agenda prevede in particolare che presieda a Londra alla cerimonia di consegna dei WellChild Awards, premi di un ente di beneficenza per bambini gravemente malati di cui il secondogenito del sovrano e della defunta principessa Diana è patron da tempo; nonché che faccia tappa a Nottingham, città dell’Inghilterra centrale teatro anni fa di un primo incontro fra lui e Meghan Markle.

Nei giorni scorsi un altro tabloid, il Mirror, aveva dato per certo un faccia a faccia con Carlo, che il principe cadetto non vede di persona dal febbraio del 2024, quando si precipitò a Londra dopo la diagnosi di cancro resa nota pubblicamente dal padre a gennaio e riuscì a incontrarlo per 45 minuti. Tanto più sullo sfondo dei segnali concilianti e dei contatti fra i rispettivi portavoce avvenuti di recente. Tuttavia, un commentatore esperto di faccende reali come Charles Rae, citato dal Sun online, ha avanzato oggi dubbi sul rendez-vous. A maggior ragione per il fatto che il re e la regina Camilla in queste settimane risiedono nel castello di Balmoral, in Scozia, logisticamente fuori mano.

Fonti vicine ai Sussex hanno lasciato intendere da parte loro che il 40enne Harry non ha chiesto formalmente udienza, ma sarebbe pronto a incontrare il re in caso d’invito e laddove ci fosse la possibilità. Lo stesso principe, del resto, in un’intervista di alcuni mesi fa aveva accennato all’auspicio di mettere fine ai contrasti, aggiungendo di non sapere quanto “tempo rimanesse” da vivere a suo padre: il quale ha 76 anni e continua a sottoporsi a cure periodiche per tenere sotto controllo il tumore.

In ogni caso, Rae si è detto convinto che “una pace” definitiva in casa Windsor non possa arrivare nemmeno nel caso in cui Carlo e Harry si riavvicinino a livello personale, senza un coinvolgimento anche da un lato di Meghan e dall’altro del principe William: erede al trono che non ha mai perdonato le accuse ricevute dal fratello minore nelle sua autobiografa bestseller Spare e con il quale ogni ipotesi d’incontro appare al momento esclusa.