The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Alberghi tirano il fiato: in novembre primo calo dopo mesi crescita

Keystone-SDA

Dopo aver raggiunto valori record in estate il turismo svizzero tira il fiato: in novembre è stata registrata una flessione dei pernottamenti dello 0,5% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta della seconda stima, pubblicata oggi pomeriggio dall’Ufficio federale di statistica (UST).

A incidere sul risultato sono state le contrazioni sia della domanda indigena, scesa dello 0,8%, sia di quella degli ospiti provenienti dall’estero, in flessione dello 0,1%. Non sono ancora note cifre assolute: sono stati diffusi solo valori percentuali.

Alcune informazioni sono state però fornite in relazione alla provenienza dei visitatori stranieri. Emerge così che l’Europa segna -0,6% (trainata dal +7,2% del Regno Unito, ma frenata dal -1,6% della Germania, dal -4,5% della Francia, dal -7,7% dell’Italia e dal -9,0% dei Paesi), l’America +4,4% (Usa +2,4%) e l’Asia -3,7% (con la Cina a -2,8%, a cui hanno fatto da contraltare gli stati del Golfo, con +1,8%).

Se sarà confermato il dato complessivo di novembre si smarcherà da quello dei mesi precedenti: si tratta infatti solo del secondo arretramento mensile del 2025, dopo quello di febbraio, per un anno che sino a fine ottobre è stato complessivamente positivo (+2,1% a 37,9 milioni di notti), in un contesto in cui non mancano le critiche di chi punta apertamente il dito contro le ripercussioni negative di quello che considera un sovraffollamento turistico.

I valori diffusi oggi dall’UST fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l’UST bisognerà attendere il 15 gennaio.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR