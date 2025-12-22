Alberghi tirano il fiato: in novembre primo calo dopo mesi crescita

Keystone-SDA

Dopo aver raggiunto valori record in estate il turismo svizzero tira il fiato: in novembre è stata registrata una flessione dei pernottamenti dello 0,5% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.

(Keystone-ATS) Si tratta della seconda stima, pubblicata oggi pomeriggio dall’Ufficio federale di statistica (UST).

A incidere sul risultato sono state le contrazioni sia della domanda indigena, scesa dello 0,8%, sia di quella degli ospiti provenienti dall’estero, in flessione dello 0,1%. Non sono ancora note cifre assolute: sono stati diffusi solo valori percentuali.

Alcune informazioni sono state però fornite in relazione alla provenienza dei visitatori stranieri. Emerge così che l’Europa segna -0,6% (trainata dal +7,2% del Regno Unito, ma frenata dal -1,6% della Germania, dal -4,5% della Francia, dal -7,7% dell’Italia e dal -9,0% dei Paesi), l’America +4,4% (Usa +2,4%) e l’Asia -3,7% (con la Cina a -2,8%, a cui hanno fatto da contraltare gli stati del Golfo, con +1,8%).

Se sarà confermato il dato complessivo di novembre si smarcherà da quello dei mesi precedenti: si tratta infatti solo del secondo arretramento mensile del 2025, dopo quello di febbraio, per un anno che sino a fine ottobre è stato complessivamente positivo (+2,1% a 37,9 milioni di notti), in un contesto in cui non mancano le critiche di chi punta apertamente il dito contro le ripercussioni negative di quello che considera un sovraffollamento turistico.

I valori diffusi oggi dall’UST fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l’UST bisognerà attendere il 15 gennaio.