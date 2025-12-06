Alberi di Natale: il Normann è il preferito

Keystone-SDA

In Svizzera l'abete è parte integrante della tradizione natalizia: ogni anno ne vengono venduti circa 1,7 milioni. Il Nordmann è di gran lunga il più popolare, secondo l'associazione dei proprietari di bosco.

1 minuto

(Keystone-ATS) Quando acquistano un albero di Natale, due terzi degli svizzeri scelgono questa specie, ha precisato a Keystone-ATS Benno Schmid, responsabile della comunicazione di BoscoSvizzero. Anche l’abete rosso e quello argentato (Picea pungens) sono molto gettonati.

Prima di essere venduti, gli alberelli trascorrono circa dieci anni nelle piantagioniu, dove vengono curati da professionisti per diventare alberi bellissimi, sottolinea l’associazione. Per farlo, hanno bisogno di semi adatti. Quelli per l’abete rosso e argentato provengono dalla Svizzera, mentre per il Nordmann sono spesso importati dal Caucaso.

Indipendentemente dall’origine dei semi, gli alberi coltivati da “IG Suisse Christbaum”, l’organizzazione dei coltivatori svizzeri di alberi di Natale, hanno un marchio di qualità elvetico se soddisfano gli standard qualitativi e ambientali dell’associazione.