Albert Rösti, occorre aumentare produzione elettricità sostenibile

1 minuto

(Keystone-ATS) Per scongiurare il rischio di future carenze di energia, la Svizzera deve al più presto aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Il consigliere federale Albert Rösti ha lanciato oggi la campagna a sostegno della riforma della legge sull’energia, in votazione il 9 giugno a seguito di un referendum.

Il fabbisogno di elettricità è in aumento, per l’industria, le automobili elettriche e le pompe di calore, ha affermato il responsabile del Dipartimento federale dell’energia (DATEC) in conferenza stampa a Berna. A ciò si aggiungono i cambiamenti che interessano le forniture di elettricità in Europa e i conflitti internazionali.

La Svizzera corre il rischio di carenze in inverno, quando non è possibile importare elettricità a sufficienza. Grazie alla riforma approvata lo scorso settembre dal Parlamento, l’approvvigionamento di energie rinnovabili indigene sarà garantito, ha aggiunto, ricordando che nuova la legge facilita la rapida costruzione di impianti idroelettrici, solari ed eolici di importanza nazionale.

Il referendum contro la revisione era stato lanciato dalla Fondazione Franz Weber, che la ritiene una minaccia per la protezione della natura e del paesaggio.