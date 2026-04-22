Albert Rösti si deve operare alla schiena

Keystone-SDA

La settimana prossima il Consigliere federale Albert Rösti dovrà sottoporsi a un'operazione urgente alla schiena.

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(Keystone-ATS) In seguito, trascorrerà la convalescenza a casa da dove potrà parzialmente lavorare e partecipare alle sedute del governo. Le funzioni ufficiali saranno assunte dal suo supplente, il consigliere federale Martin Pfister.

Il consigliere federale è ottimista e confida in una rapida guarigione, si legge in una nota odierna del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

L’intervento è dovuto a un problema genetico e non a un incidente o a una lesione, ha spiegato Franziska Ingold, portavoce del DATEC, a Keystone-ATS. Scopo dell’operazione? Liberare i nervi e fondere le vertebre lombari, una procedura nota anche come artrodesi, ha aggiunto Ingold.

Stando allo stesso “ministro” UDC, citato nella nota, “L’intervento è urgente e non può essere rimandato. Lo affronto ora per poter tornare a lavorare a pieno ritmo per il mio Dipartimento e per la Svizzera. Mi scuso per eventuali inconvenienti che dovessero derivare dalla mia assenza e ringrazio il mio team nonché tutti i colleghi del Consiglio federale per il loro sostegno”.

Durante la convalescenza, specifica il comunicato del DATEC, tutti gli impegni pubblici, i viaggi e gli appuntamenti fuori sede saranno cancellati o rinviati a data da destinarsi. Le funzioni ufficiali saranno assunte dal suo supplente, il consigliere federale Martin Pfister.